Cómo nos pierde a los giles confiar en la técnica. Así que acopiando y pensando esperé hasta último momento como es tradición postergadora del santo escriba; me despejé una semana completa, me encerré y le di. Con el material fresco siempre es difícil juzgar. La ceguera legendaria del autor. Vivimos tanteando. No estaba del todo mal el resultado me parecía, pero… Más o menos, me decía, aunque… No sé. Está inquietante. Inquietante solemos decir cuando no sabemos muy bien qué otra cosa decir sobre el resto.