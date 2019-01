– Sí, obvio: lo único que básicamente me interesa en la vida es el arte. Pero, sobre todo, me gusta mucho no entender. Que las cosas me desconcierten y no pueda controlarlas… También en mis obras trabajo con eso: el no-control. Trato de ir hacia un lugar donde yo misma no pueda controlar lo que suceda: tengo que esperar, ver qué pasa. Por eso, como espectadora, me gustan las obras que me llevan a lugares poéticos donde no me controlan.