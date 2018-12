En ese primer control, bajo la nieve y a unos 100 metros del mausoleo, las órdenes las dan tres soldados de no más de 20 años, envueltos en varias capas de ropa negra y con un gorro de piel en la cabeza, ninguno de los cuales habla otro idioma que no sea el ruso pero que, a juzgar por su inclinación a dirigir con ademanes y en silencio, tampoco está claro que hablen la lengua de Pushkin.