"Mi tía y madrina Graciela daba clases de cerámica en Bellas Artes y me llevaba con ella a los talleres de la Facultad desde chico, a los 6, 7 años. Ahí hacía cosas en arcilla y después horneaba las piezas. Ella tambien fue la que me compró los primeros óleos y bastidores a los 13 años. También me llevó a algunos concursos de dibujo y pintura donde fui premiado", cuenta Marciano, sobre el otro soporte de Vacaciones: cerámicas. "Las cerámicas sobre todo me encantan, me recuerdan piezas de decoración barroca de mi infancia, cuando los motivos tropicales (loros, tucanes, palmeras, ananá y otros frutos, maracas, tambores y negros danzando) entraron a los livings de las casas", observa el crítico Jorge Gumier Maier.