Con sus amigas Renata Schussheim, Adriana San Román e Isabel de Sebastián fue muy especial sentarse a conversar de Federico. Renata dijo que "parecía un personaje salido de mis dibujos. Una cara de fauno, de sátiro y con esos ojos verdes. Me quedé hipnotizada por él y me acerqué y le dije que quería conocerlo y ser amigo suyo". Adriana, vestuarista y también responsable -como Cyrill- del look matador de Virus, nos conmovió cuando relató el momento en que Charly García -ella había sido "celestina" de amistad entre los dos músicos- se enteró de la enfermedad de Federico. Ese es, para mí, uno de los momentos más potentes del libro: "Un día estaba en la casa de Charly con una expresión muy triste, con cara de culo. Y me preguntó '¿qué te pasa?'. No aguanté, me puse a llorar y le dije 'te voy a contar la verdad'. Ni bien me escuchó, me dijo '¡vamos ya!'. Llegamos y Charly lo abrazó y le dio un beso en la boca. Imaginen el amor que se tenían".