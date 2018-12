– Occidente atraviesa una cierta fatiga democrática, pero todaví­a no me atreverí­a a hablar de 'fracaso" de la democracia. Muchas sociedades están tomando decisiones que sugieren que, ante las dificultades para obtener prosperidad, prefieren sacrificar democracia, tolerancia y respeto, creyendo que los regí­menes autoritarios podrán restablecer un camino de crecimiento, a la vez que alejar los fantasmas extraños: inmigrantes, homosexuales, minorí­as. Es prematuro hacer hipótesis acerca de cómo continuará esto, aunque no es prematuro expresar alarma por el giro antidemocrático que observamos, y que una vez comenzado podrí­a acelerarse.