EEUU ofreció una recompensa de USD 15 millones por información sobre seis iraníes vinculados a la Guardia Revolucionaria

Las autoridades norteamericanas han establecido una suma millonaria para quienes entreguen información clave sobre seis individuos relacionados con operaciones del cuerpo militar iraní (Departamento de Estado de Estados Unidos)

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves una recompensa de hasta USD 15 millones por información que permita localizar a seis hombres vinculados al desarrollo y suministro de drones destinados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado difundió la cifra en un mensaje en redes sociales, solicitando datos sobre la empresa Kimia Part Sivan Company (KIPAS), identificada como “la rama de producción de drones de la Fuerza Quds”, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní.

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Las autoridades estadounidenses buscan a Hasán Arambuezhad, Reza Nahardani, Mehdi Naghneh, Hadi Zavaraki, Abolfazl Moshkani y Abbas Sartaji, señalados de participar en las pruebas, desarrollo y suministro de drones de KIPAS. Según Washington, esta actividad financia parte de las “actividades terroristas internacionales” de la Guardia Revolucionaria.

Irán, considerado uno de los principales fabricantes de drones, dispone de capacidad industrial para producir aproximadamente 10.000 unidades mensuales, según el Centro para la Resiliencia de la Información, organismo financiado por el gobierno británico.

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A su vez, La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 200.000 por información que permita la detención de Monica Witt, exagente de contrainteligencia estadounidense acusada de desertar a Irán y de proporcionar información sensible sobre programas y agentes del FBI a las autoridades de la República Islámica.

El FBI ofreció más de USD 200 mil por información para detener a una ex agente acusada de desertar a Irán

“Monica Witt presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar información de defensa nacional al régimen iraní, y probablemente continúa apoyando sus actividades nefastas”, declaró Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina del FBI en Washington.

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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió una alerta a bancos e instituciones financieras para que identifiquen y reporten operaciones vinculadas al CGRI.

Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones coordinadas contra redes iraníes dedicadas a la evasión financiera y a actividades hostiles el lunes pasado, en una jornada en la que Trump calificó al alto el fuego con Irán como “en soporte vital” tras rechazar la última propuesta de paz de Teherán.

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Según FinCEN, la Guardia utiliza empresas pantalla, infraestructura de activos digitales y otros proveedores de servicios para evadir las restricciones vigentes. La actividad iraní en activos digitales alcanzó miles de millones de dólares anuales, según informes sectoriales citados por el organismo.

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (Europa Press/Archivo)

El Tesoro detalló que empresas petroleras relacionadas con Irán realizaron aproximadamente USD 4.000 millones en transacciones durante 2024. Además, decenas de navieras con sede en Irak, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong —vinculadas al transporte de petróleo iraní sancionado— procesaron alrededor de USD 707 millones a través de cuentas estadounidenses ese mismo año.

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La cartera ya había anunciado el viernes de la semana pasada sanciones contra diez personas y empresas, incluidas varias con sede en China e Irán, acusadas de colaborar con el régimen iraní en la obtención de armamento y materias primas para la fabricación de drones Shahed y misiles balísticos.

En un comunicado, el Tesoro confirmó que continuará adoptando acciones económicas dirigidas contra la base industrial militar iraní, con el objetivo de impedir que Teherán recupere su capacidad productiva tras la ofensiva conjuntas con Israel.

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El organismo también advirtió que actuará contra cualquier empresa extranjera que respalde el comercio ilícito iraní, incluidas aerolíneas, y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras colaboradoras, entre ellas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo chinas independientes conocidas como “refinerías de té”.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Evan Vucci/Foto de archivo)

Entre las empresas sancionadas figuran Yushita Shanghai International Trade Co. Ltd, que facilitó la adquisición de armas para que Irán las comprara a China, y Elite Energy FZCO, con sede en Dubái, sancionada por transferir millones de dólares a una empresa de Hong Kong para facilitar el proceso de adquisición.

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También fueron señaladas HK Hesin Industry Co. Ltd (Hong Kong) y Armory Alliance LLC (Bielorrusia) como intermediarios en las adquisiciones, así como Mustad Ltd (Hong Kong), contratada para facilitar la adquisición de arsenal por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

En el informe se detalla que Pishgam Electronic Safeh Co. (Irán) se encargó del suministro de motores para drones, mientras que Hitex Insulation Ningbo Co. Ltd (China) proveyó materiales utilizados en misiles balísticos.

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(Con información de Europa Press)