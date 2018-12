Vico Berti tenía 20 años y Leonardo Favio 29. Así recordaba Favio los inicios de esa sociedad artística en el excepcional libro de entrevistas sobre su vida que escribió Adriana Schettini: "Cuando me vio actuar Vico Berti, con quien ya éramos amigos, me dijo: 'Vos estás para más', y empezó a armarme una gira por la provincia de Buenos Aires. Me hacía ensayar todos los días con cuatro músicos y me trajo un repertorio de canciones conocidas y dos de él: Quiero la libertad y Me siento libre. Un día tuve que empezar. Hicimos un largo viaje. Ma acuerdo que me subí al colectivo con los músicos y nos hundimos en la provincia. La verdad es que yo estaba muy nervioso. Para mí era como un debut en el Olympia de París, aunque la realidad era muy otra. Llegamos a un club de mala muerte, de luz mezquina. Todo era de tierra: la calle, el piso del club, el pelo de la gente, todo. Ahí fue mi debut. Vico Berti tenía un gran entusiasmo porque, a pesar de la tristeza de los clubes donde él me llevaba a cantar, estaba seguro de la cosa iba para bien".