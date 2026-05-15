Incertidumbre por revisión del T-MEC frena inversiones en México: S&P Global Ratings

Sigue la incertidumbre en inversionistas en México previo a la revisión del T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúa afectando la confianza de los inversionistas y frenando el dinamismo económico en México, advirtió Elijah Oliveros-Rosen, economista jefe de mercados emergentes, economía global e Investigación de S&P Global Ratings.

Durante la conferencia “Los horizontes de América Latina: tendencias y perspectivas para 2026”, el especialista explicó que existen tres posibles escenarios para la revisión del acuerdo comercial, aunque consideró que el más viable sería una negociación prolongada que obligue a realizar revisiones anuales del tratado.

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“El segundo escenario que quizás es el más probable, es que estas negociaciones no se resuelvan rápido, que se extiendan después de julio, lo que significaría que el T-MEC se mantiene en plazo, pero se tiene que revisar cada año”, planteó.

Oliveros-Rosen señaló que este panorama genera complicaciones importantes para los inversionistas debido a que reduce la certidumbre para proyectos de largo plazo.

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“Ese no es un escenario muy positivo para los inversionistas porque claramente el plazo de inversión de planeación estratégica es muy corto y complica un poco las decisiones de inversión”, afirmó.

Inversión mexicana sigue cayendo

La imagen muestra un billete de un dólar estadounidense frente a la bandera de México, con gráficos económicos ascendentes y símbolos de dinero, ilustrando el incremento del precio del dólar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista destacó que el periodo previo a la revisión del acuerdo comercial ha estado marcado por un ambiente de incertidumbre que ya impacta negativamente a la economía mexicana.

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“Lo que hemos visto hasta ahora es que la incertidumbre sobre lo que vaya a pasar con el T-MEC ha generado un impacto muy negativo en la inversión en México”, aseguró.

Añadió que la inversión privada en el país ya refleja señales de debilitamiento.

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“La inversión en México privada ha estado cayendo, cayó el año pasado, empezó este año en terreno negativo. Entonces una resolución sobre el tema podría mejorar la confianza de los inversionistas sobre sus operaciones y en sus planes estratégicos de largo plazo”, agregó.

Primer escenario del T-MEC, poco probable

Empresarios mexicanos y canadienses acordaron promover el comercio internacional e instaurar a Norteamérica como un centro competitivo y próspero (Foto: Shutterstock)

El especialista explicó que el escenario más optimista, aunque poco probable, sería que los tres países integrantes del T-MEC acuerden extender el tratado por los próximos 16 años, con revisiones periódicas cada seis años, tal como está contemplado originalmente.

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“El primero es el más optimista, pero no el más probable, y es que los tres países decidan renovar el acuerdo por 16 años y que cada seis años se revise”, detalló.

Indicó que esta opción daría mayor estabilidad y permitiría a las empresas establecer planes de inversión a largo plazo en México y Norteamérica.

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Sin embargo, también expuso un tercer escenario considerado el más negativo, aunque igualmente poco probable: la salida de alguno de los países miembros del acuerdo comercial, “para que eso suceda, el país tendría que decir: ‘en seis meses me voy a salir del T-MEC’”, explicó.

Afectaciones por la ruptura del T-MEC

Tercer escenario y negativo, aunque igualmente poco probable: la salida de alguno de los países miembros del T-MEC FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Advirtió que una eventual ruptura del tratado abriría un periodo de fuerte volatilidad económica y comercial debido a la incertidumbre sobre los aranceles y reglas comerciales que quedarían vigentes.

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“En ese caso, estamos en un escenario de gran incertidumbre sobre qué aranceles quedan y qué aranceles no quedan”, sostuvo.

Pese al panorama incierto, Oliveros-Rosen consideró que México mantiene una posición relativamente favorable frente a otras regiones del mundo debido a que los niveles arancelarios continúan siendo competitivos.

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Asimismo, estimó que la economía mexicana crecerá alrededor de 1 por ciento durante 2026, aunque con una brecha negativa derivada de la cautela empresarial y la desaceleración de la inversión.

“Vemos un crecimiento de alrededor de 1 por ciento este año, y se mantiene la brecha negativa. Una vez que se resuelva el T-MEC, en la segunda mitad del año, vemos un poco más de actividad económica, un poco más de inversión, lo cual deja un plano positivo para el 2027”, concluyó.