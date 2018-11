— Vuelvo a la cuestión de la frustración, porque usted es una persona que en general está mirando mucho qué hacen algunos países desarrollados, que uno podría pensar modernos. ¿No es frustrante intentar ese tipo de modelo cultural en un contexto como el argentino, en donde lidiamos con problemas que afectan los presupuestos y que este año, por ejemplo, nos llevaron de nuevo a recurrir al Fondo Monetario Internacional?

— Buenos Aires es el centro o uno de los centros culturales de Latinoamérica y uno de los centros culturales a nivel internacional, con lo cual en realidad casi todas las semanas recibimos a alguien que le interesa aprender de lo que está pasando en la Ciudad. Y esto no es mérito nuestro sino de la dinámica propia que tiene una ciudad, que tiene una cultura que realmente es desbordante. Y es algo que los que tenemos la suerte de viajar o de haber viajado nos damos cuenta justamente por la comparación. Pero por ahí hay gente que no tiene tanta oportunidad de darse cuenta y realmente es algo que nos tiene que llenar de orgullo. A mí me parece que es una oportunidad siempre aprender de lo que hacen otros, y de hecho algunas de las iniciativas que llevamos adelante, como el Pase Cultural tuvo como inspiración experiencias de Brasil, de Montevideo, de Italia y de España. O el Consejo Cultural, que es otra de las innovaciones que lanzamos este año que preside Jorge Telerman que también dirige el Complejo Teatral este año con un récord absoluto en materia de asistencia de público, etcétera. Digo, son experiencias que tomamos de experiencias internacionales y adaptamos a las nuestras. Barrios Creativos lo mismo, Londres está haciendo una experiencia casi a la par nuestra, empezaron antes pero es casi a la par nuestra. Particularmente la cultura siempre ha sido muy creativa en términos de la reacción a las distintas coyunturas que atraviesa la Argentina habitualmente. Con lo cual no sólo no es frustrante sino que es muy estimulante trabajar en cultura pública en Buenos Aires, en la Argentina. Para mí es… todavía me pellizco a pesar de que pasaron diez, once meses, cuando salgo de la cama. El entusiasmo que me genera tener esta oportunidad de ser parte de un equipo que está transformando no solo Cultura sino la Ciudad, porque cuando uno ve por ejemplo la transformación social que se está dando en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y donde Cultura también tiene algo para decir. Porque el desarrollo no es solo la infraestructura sino también trabajar en cultura y educación. Entonces, la verdad que ser parte de este proceso de transformación que está viviendo la Ciudad a mí me llena de orgullo y es absolutamente estimulante.