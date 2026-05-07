México

Suga y RM de BTS comparten su foto de ARMY México desde Palacio Nacional

Jimin también compartió un video de más de 50 mil fans en el Zócalo

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EFE/Sáshenka Gutiérrez
EFE/Sáshenka Gutiérrez

Además de Jimin, Suga y RM de BTS también publicaron sus fotos tomadas desde Palacio Nacional. Se trata de la primera imagen de ARMY México durante su gira ARIRANG.

Ninguno de los tres hizo algún comentario, pero dejaron ver a más de 50 mil de sus fans, quienes se congregaron en el Zócalo para esperar su saludo.

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(IG/@agustd)
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Sólo tres minutos fueron suficientes para enloquecer a fans, quienes se enteraron de la reunión del grupo surcoreano con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina de prensa.

(IG/@rkive)
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Mientras estuvieron esperando, las y los fans de BTS cantaron el fanchant y muchas canciones del grupo que se reprodujeron en la plancha del Zócalo.

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Además, ya que hay ola de calor en CDMX, fueron refrescados con agua por parte de los Bomberos.

El saludo de BTS ante miles de seguidores

La aparición de BTS en el balcón, a las 17:00, desató una ovación masiva. RM, líder de la banda, fue el primero en dirigirse al público con un mensaje en español: “Te amo y te quiero”, lo que generó una respuesta inmediata de gritos y aplausos. V, otro de los integrantes, admitió que su dominio del español no es perfecto, pero aprovechó para expresar cuánto extrañaba a sus fans mexicanos.

Este saludo fue breve pero intenso, y marcó uno de los puntos más altos de la jornada. La cita, difundida apenas unas horas antes, permitió que seguidores de diversas partes de la ciudad se dieran cita en el Zócalo para vivir un momento que, según las propias autoridades, resultó inolvidable.

El punto de vista de Jimin desde Palacio Nacional

Una vasta multitud de fans de BTS en el Zócalo, este fue el punto de vista de uno de los integrantes (Instagram/@j.m)

La imagen que compartió Jimin a través de sus historias mostró la magnitud de la reunión. Desde el balcón, el cantante capturó la energía de los fans mexicanos, quienes portaban carteles y lightsticks, identificándose como parte de la comunidad ARMY.

El video, grabado por uno de los integrantes más carismáticos de la banda, permitió a seguidores de otras partes del mundo observar el fervor con que la juventud mexicana recibió a BTS en uno de los espacios más simbólicos del país.

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