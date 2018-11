Le doy vueltas al asunto y creo que finalmente lo que me duele es deshacerme de lo que otro no pudo o no quiso desprenderse, aquello que un ser querido guardó, cuidó y conservó hasta el final. Me doy cuenta de que me resulta mucho más fácil tomar decisiones sobre mis propios objetos que sobre aquellos que me dejaron como herencia: no me es fácil decirle adiós a lo que mis antecesores preservaron, sigo leyendo historia ahí, la historia de ellos pero también la mía.