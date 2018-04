— José Crettaz. Yo leí la lista de Crettaz, entonces ahí esta persona me dice "justo me estaba por reunir con algunos de los que vos nombraste". Y yo me acuerdo perfectamente la frase que le dije: "¿Y no te vas a reunir por las declaraciones que hice?" Me dijo: "No, ahora no se quieren reunir." Le dije: "Bueno, le hice un favor a la patria." Ahora, digo, pasado el tiempo, Andrea del Boca está procesada por eso, Julio De Vido está procesado por eso, la mujer de De Vido y la mujer de Moreno, que habían hecho El pacto, una serie, están también procesadas. A mí me citaron a una audiencia de conciliación, una de las mejores cosas que me pasaron en mi vida fue que me citaron a estas audiencias previas a juicios con la escribana (Marta) Cascales (N. de la R.: la esposa de Guillermo Moreno) que gritaba como yo no he visto gritar. El abogado estaba azorado de cómo gritaba. Y yo le dije "mire señora, no voy a rectificarme. Yo no le digo que usted era corrupta, yo le digo que había un enfrentamiento entre el gobierno y Clarín y La Nación e hicieron una serie para perjudicar a Clarín y a La Nación con dineros públicos y los productores eran usted y la mujer de De Vido. Eso está mal." Y ese fue el tema por el cual a mí ahí me piden la renuncia de una manera un poquito poco ortodoxa, que me hizo recordar a los viejos tiempos, digamos.