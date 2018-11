Seis años después del estreno de Halloween III: Season of the Witch (Tommy Lee Wallace, 1982), donde además de estar ausente Jamie Lee Curtis la película se desvía al retratar a una secta sin vínculos con Michael Myers, Dwight H. Little dirigió Halloween 4: El regreso de Michael Myers. Una extraña película que, si bien no está presente de cuerpo la valiente Jamie Lee Curtis, sí lo está en espíritu y transmisión de fortaleza. Corre el año 1988, Laurie ha muerto en un accidente de tránsito; no obstante, su heredera está viva: una niña de siete años llamada Jamie (un claro guiño a la actriz que en ese momento había decidido abandonar la saga) que incluía a su tío, Michael Myers, en sus agotadoras pesadillas nocturnas. Pero no solo heredó el nombre de Lee Curtis, también su estrategia de guerra. En la cuarta entrega de la saga es una nena quien debe luchar contra el monstruo, empecinado una vez más en matar al último eslabón de su familia. Por eso Michael despierta del coma: ahora tiene un motivo para reencontrarse con el filo espejado del cuchillo.