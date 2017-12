— Y, me parece que la desilusión fue muy rápida, la tuvimos muchos, en cuanto el gobierno empezó a mostrar estos rasgos básicamente de propensión a encerrarse en sí mismo, a no escuchar a los demás, a la prepotencia como herramienta, a la idea del conflicto justamente como herramienta de construcción política, la historia del kirchnerismo se puede explicar por los enemigos que fueron eligiendo. Y la verdad es que yo soy muy reacio a plantear la realidad desde ese punto de vista porque me parece que, si bien políticamente les dio ganancias de corto plazo, lo que nos dejó es un país muy dividido. Y me parece que eso es complejo en términos hasta personales, o sea, hay una cuestión de energía dedicada a pelearse con el otro que me parece que no tiene que ver con los desafíos que tiene la Argentina. Y sí me pasó que el prejuicio grande que tenía con Macri se me fue rápidamente, pero no tengo ninguna vergüenza en decir que voté mal pero a conciencia entonces y me parece bien hacer una reflexión también sobre esas responsabilidades. No me parece tampoco grave, me encanta tener la posibilidad de votar y todos hacemos siempre una combinación que en lo posible es racional, pasional diría Jaime (N. de la R.: Durán Barba) también, sobre todo pasional. No fue un voto esperanzado pero sí fue un voto que apostaba a las grandes líneas. El kirchnerismo dijo mucho que después no hizo. Entonces uno podía coincidir con el discurso pero después había cada vez más distancia entre el discurso y la práctica, y creo que ahí se produce la desilusión que tuvimos muchos.