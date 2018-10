No deja de sorprenderme –aún hoy– cómo en cada encuentro personal con algún autor cuya obra me atrapa, algo de esa voz silenciosa del libro se hace presente por un detalle de su mundo privado y, a la vez, ese mundo está en total contradicción con la prosa del escritor. Esta antología de viajes y charlas con autores que me atraen intenta dar cuenta del cruce de estos mundos a través de la anécdota de cada encuentro, las comunicaciones previas a cada entrevista, los vínculos que continuaron después. También, las impresiones personales que me llevé de ellos y, por supuesto, sus propias palabras. Llegar a cada personalidad sin fórmula fija requirió todas las veces un método nuevo, transformando a cada encuentro en un capítulo singular de este libro.