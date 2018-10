"No sé si exagero. Pero me la imagino un día de 1959 acurrucada en un banco de la tercera clase del Conte Grande, un barco medio famoso que ya no debe navegar, sospecho, envuelta en un echarpe colorado y la cara salpicada por las olas. Me la imagino así y a lo mejor fue cierto. O a lo mejor el echarpe era azul y usted no viajaba en tercera clase. Si me equivoco, perdóneme: usted inventa muñecos y yo, a mi manera y a veces, también. En todo caso, juguemos a que el echarpe era colorado. En el camarote, a puertas cerradas (todavía tenía miedo de todo), sentados sobre la cama, estaban Varinka, su madre, y Aurelio, su padre. En silencio. Usted tenía catorce años: para qué explicar más. Pero las cosas no eran iguales para Varinka y Aurelio. A ellos los habían arrancado (o ellos se habían arrancado) de la casona de la calle Train ciento ocho, Bucarest, Rumania. En esa casona había muebles pesados de buena madera, cortinas bordadas por bordadoras de Transilvania que no creían en los vampiros o sí, siete gatas (usted prefería la pelirroja, me dijo), y una buena biblioteca. Pero de pronto todo eso fue papel mojado. Aurelio, crítico de arte, descubrió que un Ojo Supremo, un Amo Grande, espiaba las palabras que escribía a la luz que dejaba escapar una pantalla de alabastro, y que esas palabras, al Ojo–Amo no le gustaban nada. 'Usted, Aurelio, debe escribir de otra manera. ¿No oyó hablar del realismo socialista? Pues bien: debe escribir según el realismo socialista. Basta de perder el tiempo en esas estúpidas investigaciones sobre los clásicos. Basta'. El día en que Aurelio dijo 'nos vamos' y sin llorar empezó a meter libros en una gastada valija, usted no entendió lo que pasaba. Le preguntó a Varinka por qué no terminaba de encuadernar ese libro (era encuadernadora, Varinka), pero no le contestó. Tres días después subían al Conte Grande sin saber qué suerte correrían las dos mucamas, las siete gatas, los libros que las valijas dejaron afuera, los ciento veinte cuadros que Aurelio había comprado en casi toda una vida. Ese día, ustedes, los Diaconú, eran apenas unos inmigrantes desesperados y en fuga."