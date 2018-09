Las soluciones no están tan cerca. Los monumentos tienen que permanecer en la ciudad, es su lugar y es su función: un recuerdo, un homenaje, una conmemoración. Son parte de lo que somos. Son nuestra identidad. "En los lugares que están cerrados, como el Botánico o el Rosedal, en el Jardín de los Poetas, los daños por vandalismo amainaron. Eso no indica que la reja sea la solución. Hay muchos monumentos enrejados que son vandalizados igualmente. Me parece que es una cuestión de educación, una cuestión cultural. Se tiene que dar un poquito más de publicidad al trabajo que cuesta llevar a la originalidad a la obra cada vez que es vandalizada", dice convencido.