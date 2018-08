Las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo del arte no son nuevas. La discusión tuvo su apogeo en las décadas del 60, 70, 80 y no son pocos los que sostienen que "es una cuestióna superada" y que "las mujeres hoy son tan reconocidas como los hombres". Quizás sea justamente por eso que esta semana para darse a conocer, las más de 170 artistas detrás de la Agrupación de Mujeres Muralistas Argentinas (AMMurA), eligieron datos duros para mostrar que no es así.