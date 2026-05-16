La mujer en Barcelona en aislamiento por hantavirus da negativo en su segunda prueba PCR

Un tubo de ensayo etiquetado "Hantavirus negativo" en esta ilustración tomada el 7 de mayo de 2026. / REUTERS - Dado Ruvic

La mujer bajo observación en la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Barcelona ha obtenido un resultado negativo en la segunda prueba PCR para hantavirus, según ha informado durante esta noche la Conselleria de Salud de la Generalitat. A pesar de no presentar síntomas y encontrarse en buen estado general, la paciente continuará en situación de confinamiento y observación preventiva, conforme a los protocolos epidemiológicos de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, según ha detallado Europa Press.

El periodo de seguimiento responde al contacto de la paciente, residente en Cataluña, con una persona fallecida por el virus durante un vuelo internacional. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) identificó su caso tras detectarse que la mujer compartió ese viaje con la víctima. Su localización inicial resultó complicada por un cambio de asiento en el avión, situación que retrasó su detección en la primera reconstrucción de contactos, según detalló la Generalitat.

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La mujer fue ingresada en el Hospital Clínic el 9 de mayo para cumplir la cuarentena prevista para quienes hayan estado en contacto con personas infectadas por hantavirus.

Noticia en ampliación.

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