Cómo activar el nuevo botón de Google Chrome para evitar que las webs espíen tu ubicación

Chrome introduce un nuevo botón que permite compartir solo la ubicación aproximada con las páginas web. (Reuters)

Google Chrome para Android ha implementado uno de los cambios más relevantes del año en materia de privacidad. A partir de ahora, el navegador permite a los usuarios elegir entre compartir su ubicación precisa, una ubicación aproximada o no compartirla cuando una página web solicita este permiso.

Esta nueva función busca equilibrar la experiencia de usuario y la protección de la privacidad, respondiendo a una necesidad creciente en la era de los dispositivos móviles.

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De “todo o nada” a opciones intermedias

Hasta ahora, Chrome solo ofrecía dos alternativas al compartir la ubicación: permitir o denegar el acceso, sin matices. Si el usuario quería aprovechar funciones como recomendaciones locales, debía aceptar compartir su ubicación exacta, lo que podía exponer datos sensibles como la dirección de su casa o trabajo. Con la llegada de la “ubicación aproximada”, el navegador introduce una tercera opción mucho más flexible.

Los usuarios pueden gestionar los permisos de ubicación directamente desde la configuración del navegador. (Europa Press)

Este nuevo botón ya era conocido para usuarios de Android a nivel de sistema operativo, pero no estaba disponible en Chrome hasta ahora. Con él, los usuarios pueden autorizar a una web a saber en qué zona o barrio se encuentran, sin revelar coordenadas precisas.

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La utilidad es evidente para servicios que solo requieren información general, como páginas meteorológicas, buscadores de restaurantes por zona o servicios de cálculo de envíos.

Cómo funciona la “ubicación aproximada” en Chrome

Al visitar una web que solicita la ubicación, Chrome para Android despliega un menú con tres opciones: no compartir, compartir ubicación aproximada o compartir ubicación precisa. La opción de ubicación aproximada transmite a la web un radio general, en vez de una dirección exacta o coordenadas específicas. El navegador incluye incluso una vista previa en miniatura del mapa para visualizar la diferencia entre ambas alternativas.

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La ubicación aproximada resulta útil para servicios como el clima o búsquedas de restaurantes sin exponer datos sensibles. (Google)

El usuario mantiene el control total sobre estos permisos, pudiendo modificarlos en cualquier momento desde la configuración del navegador: en Chrome, basta con acceder al menú de tres puntos, ingresar a “Configuración”, luego a “Configuración de sitios” y finalmente a “Ubicación”. Desde allí, es posible ajustar los permisos para cada web individualmente.

Por el momento, esta funcionalidad solo está disponible para dispositivos Android. Google ha confirmado que trabaja en una versión para escritorio, pero en computadoras de escritorio o portátiles la decisión sigue siendo binaria: compartir todo o nada.

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Un paso clave para la privacidad digital

La forma en la que compartimos nuestra ubicación ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hace un cuarto de siglo, pocos imaginarían que millones de personas portarían dispositivos capaces de informar en tiempo real de su ubicación a empresas y plataformas digitales. Hoy, gestionar estos permisos se ha vuelto esencial para mantener cierto control sobre la vida privada.

Google trabaja en llevar esta funcionalidad a la versión de escritorio de Chrome en futuras actualizaciones. (Europa Press)

La ubicación aproximada se presenta como una respuesta a la necesidad de conciliar funcionalidad y privacidad. Hay pocos casos en los que una web realmente necesite la ubicación exacta del usuario: aplicaciones de navegación, transporte o servicios de emergencia. En la mayoría de los escenarios, saber en qué ciudad, barrio o código postal se encuentra el usuario es suficiente.

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Implicaciones para usuarios y desarrolladores

La incorporación de la ubicación aproximada en Chrome ayuda a reducir la exposición de información personal sin renunciar a las ventajas de los servicios basados en localización. Para los desarrolladores de páginas web, implica una adaptación para sacar provecho de los nuevos permisos y no exigir más datos de los necesarios.

En un contexto de vigilancia digital creciente y mayor sensibilización por la privacidad, este cambio representa un avance significativo. Las futuras actualizaciones para otras plataformas y navegadores marcarán el ritmo de cómo se equilibran la utilidad y la protección de la información personal en la web.

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