Oriunda de Villa Urquiza, Correch no se deja encandilar por las luces del bien o mal llamado movimiento street art porteño, que quiera o no la tienen como una de sus grandes exponentes. No se sube a la ola que en los últimos años se convirtió en la estética de bares palermitanos, de marcas multinacionales, en uno de los caballos de batalla del gobierno de la Ciudad detrás del "embellecimiento urbano", formas que ella dice, nada tienen que ver con lo que hace.