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Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: rojiblancos y celestes se juegan el pase a la Final de la Liga MX

Las Chivas de Gabriel Milito reciben en casa a la maquina cementera de Cruz Azul en el partido que definirá al primer finalista del torneo

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La tensión se apoderará del Estadio Jalisco, donde Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul disputan el boleto a la gran final del Clausura 2026 en una semifinal que llega completamente abierta tras el empate 2-2 en la ida.

El Rebaño Sagrado cuenta con la ventaja de la posición en la tabla y avanzaría con cualquier igualdad en el marcador global, mientras que La Máquina está obligada a ganar para mantener vivo el sueño del título.

Además del pase a la final, el duelo estará marcado por el resurgimiento celeste bajo el mando de Joel Huiqui y la oportunidad de Chivas de confirmar su gran momento frente a su afición en una noche que promete dramatismo, intensidad y emociones hasta el último minuto.

23:28 hsHoy

Chivas vs Cruz Azul, EN VIVO: dónde y a qué hora ver la vuelta de la semifinal del Clausura 2026

Con la eliminatoria todavía sin definirse, ambos equipos buscarán aprovechar sus condiciones para instalarse en la final

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

Chivas y Cruz Azul definirán este fin de semana al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX cuando se enfrenten en el partido de vuelta de las semifinales.

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