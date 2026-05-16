Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: rojiblancos y celestes se juegan el pase a la Final de la Liga MX

(Jovani Pérez / Infobae México)

La tensión se apoderará del Estadio Jalisco, donde Club Deportivo Guadalajara y Cruz Azul disputan el boleto a la gran final del Clausura 2026 en una semifinal que llega completamente abierta tras el empate 2-2 en la ida.

El Rebaño Sagrado cuenta con la ventaja de la posición en la tabla y avanzaría con cualquier igualdad en el marcador global, mientras que La Máquina está obligada a ganar para mantener vivo el sueño del título.

Además del pase a la final, el duelo estará marcado por el resurgimiento celeste bajo el mando de Joel Huiqui y la oportunidad de Chivas de confirmar su gran momento frente a su afición en una noche que promete dramatismo, intensidad y emociones hasta el último minuto.