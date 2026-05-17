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Reportan remoción del delegado de la FGR en Sonora a 8 días de su nombramiento: EEUU habría entregado pruebas que lo comprometen

Fuentes al interior de la Fiscalía habrían confirmado que Cecilia Xóchitl Loera quedó como encargada de despacho

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Daniel Valdés Vera presuntamente fue relegado de su cargo en la FGR. Crédito: FGR
Daniel Valdés Vera presuntamente fue relegado de su cargo en la FGR. Crédito: FGR

Reportes surgidos este sábado 16 de mayo señalan la presunta remoción de Daniel Valdés Vera como delegado interino de la Fiscalía General de la República en Sonora, apenas ocho días después de su nombramiento.

Fuentes al interior de la fiscalía federal habrían confirmado a la periodista Michelle Rivera que desde Estados Unidos llegaron pruebas que comprometían su desempeño. Hasta el momento la institución federal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación actual en la oficina regional de Sonora.

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Valdés Vera fue designado tras la salida de Francisco Sergio Méndez. Cuenta con 24 años de carrera en la FGR y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Tras su presunta salida, Cecilia Xóchitl Loera habría quedado como encargada de despacho, de acuerdo con las fuentes citadas por Rivera mediante una publicación en la red social X.

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La delegación de la FGR en Sonora ya había enfrentado una crisis en 2025

En septiembre de 2025 circuló la versión de que el entonces delegado Francisco Sergio Méndez había sido detenido junto con cinco agentes del Ministerio Público Federal por supuestas irregularidades en más de 100 carpetas de investigación relacionadas con tráfico de hidrocarburos.

La supuesta captura habría ocurrido en la madrugada del 7 de septiembre, ejecutada por elementos de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), quienes habrían presentado como prueba cinco expedientes presuntamente mal elaborados.

Sede de la FGR en Sonora. Crédito: Gobierno de México
Sede de la FGR en Sonora. Crédito: Gobierno de México

Méndez desmintió categóricamente la información en entrevista con reporteros locales.

“¿Tú crees que hay detención? Aquí estoy, me estás viendo. No hay ninguna detención y todo lo demás que se ha publicado con cuestiones de revisión es total y absolutamente falso”, expresó.

El funcionario señaló que desconocía las razones de las versiones publicadas y negó que existiera alguna orden en su contra.

Sin embargo, Méndez reconoció que la delegación tenía abiertas investigaciones en materia de huachicol.

Delegado de la FGR Sonora Francisco Sergio Méndez
El delegado de la FGR en Sonora, Francisco Sergio Méndez negó su detención por casos de huachicol (Foto: Especial/SSP Sonora)

“Lo que sí te puedo decir es que existe una investigación a fondo, profunda y hasta donde tope, en temas de huachicol. Eso sí lo reconozco, porque hay carpetas de investigación donde quiera”, admitió.

Sobre su permanencia en el cargo, aseguró que continuaría en funciones mientras la Fiscalía lo determinara: “Claro que sí, hasta que me dejen en la Ciudad de México, mis jefes se lo permitan”, sostuvo.

La aparición pública de Méndez desmentida la versión de su detención, aunque las dudas sobre el manejo de expedientes vinculados al huachicol en la entidad no quedaron del todo disipadas.

Fue precisamente tras la salida de Méndez que Daniel Valdés Vera quedó como delegado interino, cargo del que ahora también reportan su presunta remoción.

Cecilia Xóchitl Loera habría asumido como encargada de despacho

Tras la presunta salida de Valdés Vera, Loera habría quedado al frente de la delegación en carácter de encargada de despacho, de acuerdo con las fuentes al interior de la Fiscalía citadas por Rivera.

La FGR no ha confirmado la transición ni hizo público ningún cambio en la delegación. La naturaleza de las pruebas que habrían llegado desde Estados Unidos tampoco han sido detalladas en fuentes oficiales, ni medios, al cierre de esta nota.

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