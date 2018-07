En la nueva legislación del Salón se eliminará también el anonimato en la presentación de las obras. Para Giunta, la cláusula que legisla el anonimato como garantía de imparcialidad es cómplice también del borramiento que padecen las artistas mujeres. Considera que no garantiza que los jurados no reconozcan la autoría de muchas obras (aunque no figuren los nombres de los autores). "El Salón Nacional es un espacio absurdo, con nuestras propuestas buscamos otorgarle significado y relevancia", dice.