A pesar de su aparente uniformidad, Tres voces va atravesando diversos umbrales. Uno de los más importantes se produce pasados los quince minutos. Porque, cuando menos lo esperamos, irrumpe el texto de un poema de Frank O´Hara: "Quién hubiera pensado / que la nieve cae" ("Who´d have thought / that snow falls"). Más adelante, un rápido motivo de fusas introducirá, no sin intención mimética, el motivo de la nieve arremolinada por el viento. Tres voces, en efecto, retrabaja algunos versos de Viento, una poesía que el escritor le había dedicado al propio Feldman, y que él ya había puesto en música, de manera integral, en Las canciones de O´Hara (1962), para bajo-barítono y conjunto de cámara.