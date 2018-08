-Sí, pero fueron muy pocos. Lo que más me sorprendió es que el único motivo que yo hubiera respetado de un detractor sería uno realmente snob que pusiera en cuestión la posibilidad de discutir a Dante en twitter, pero no decían eso. Esta era gente bastante progre que decía cosas como que 'esto se parecía a los libros de Perón y Evita del colegio', como si fuera algo obligatorio. Nunca me metí en esa discusión porque no había obligatoriedad. Después otra persona que me sorprendió mucho salió a decir que 'era toda una pose y que era gente que decía que leía y no leía' y me sorprendió mucho de esta persona porque viene del mundo de los libros. Hubo otros que sugirieron que esto venía desde el gobierno y tenía un sentido de distraer a la gente sobre lo que pasaba. Eso me divirtió, porque se decía que yo estaba cobrando un sueldo del Estado pero no, no me generó plata. Sí me dio muchos nuevos amigos y seguidores. En twitter se generan situaciones de mucha intimidad entre la gente que nunca se conoció y esto produce un acercamiento. Además twitter es como un casino, no cierra nunca. Siempre entrás y hay alguien y entonces siempre había actividad en el hashtag #Dante. Y además twitter es muy horizontal. La gente le escribe a los especialistas y ellos responden y los diálogos son geniales.