–Si lo querés tomar así, puede ser. A mí me cuesta definir, no pienso nuestra psiquis tan clara. Hay bordes, todos nosotros los tenemos. Aunque seamos neuróticos tenemos zonas. Por momentos desbordamos. Me interesa explorar sin necesidad de encasillar en términos de: "son psicóticos". Hay personas que caen. Hay un momento en el que el psiquismo explota, donde hay algo que no se soporta, que no se tolera, que se rompe…