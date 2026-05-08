Consulados de México no influyen en política de Estados Unidos, afirma Sheinbaum: desconoce sobre revisión a sedes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa este jueves en una rueda de prensa en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los consulados mexicanos estén haciendo política en Estados Unidos. “Es totalmente falso”, aseveró esta mañana durante su conferencia de prensa.

Duranta la conferencia del 8 de mayo, la presidenta aclaró que su gobierno no tienen ninguna información sobre lo difundido por la cadena CBS en la que se informa que Estados Unidos está investigando a 53 consulados mexicanos por presuntas actividades políticas.

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Sheinbaum aseguró que los consulados de México en Estados Unidos no participan ni intervienen en asuntos de política interna del país vecino, y rechazó cualquier señalamiento sobre injerencia desde las sedes diplomáticas mexicanas.

“No estamos de acuerdo, además, no es así, que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del Gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso”, afirmó.

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Sheinbaum se posiciona sobre presuntas investigaciones

Estas declaraciones surgen luego de que la cadena estadounidense CBS News diera a conocer que se están investigando a 53 consulados que México tiene en el país por considerar presuntos actos políticos.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró no tener conocimiento de esas investigaciones y descartó que sea un asunto grave. “No tengo ninguna información y segundo, no tendría por qué ser, porque son muy respetuosos de la política de los Estados Unidos. Lo que hacemos, pues es la labor que hace cualquier consulado en el mundo de cualquier país”.

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Explicó que la labor de los consulados mexicanos se limita a la atención de los trámites y la protección de los connacionales. Detalló que entre las funciones principales se encuentran la gestión de documentos como actas de nacimiento —necesarios para quienes buscan la doble nacionalidad para sus hijos—, la orientación sobre trámites para regresar a México y el apoyo jurídico en casos de redadas o situaciones legales que enfrenten los mexicanos en territorio estadounidense.

“Cuando hay un asunto de una redada o alguna situación que vive algún mexicano, pues tiene la obligación de darles protección, de darles un abogado, de apoyarles. Entonces, esa es la labor que realizan los consulados”, subrayó.

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