Visita de BTS a Palacio Nacional revive cuestionamientos por irregularidades en venta de boletos

Claudia Sheinbaum con BTS en Palacio Nacional. (Presidencia)

El reciente arribo de BTS a Palacio Nacional como parte de su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum originó diversas opiniones entre el vínculo de la escena cultural y política del país.

El pasado 6 de mayo miles de admiradores se congregaron en el Zócalo de la CDMX, demostrando la potencia del K-pop en la vida urbana y la juventud del país.

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Este episodio, más allá del fervor musical, abrió interrogantes sobre el papel que jugó el gobierno mexicano al utilizar la imagen del grupo surcoreano, mientras persisten graves problemas para las ARMYs (nombre del fandon) en torno a la reventa de boletos y la comercialización de productos oficiales.

Karla Valentina Sánchez López, especialista en Historia del Arte y estudiosa de los vínculos entre cultura pop y racismo hacia personas asiáticas en México de la IBERO señaló que el entusiasmo colectivo no fue suficiente para que las instituciones ofrecieran respaldo efectivo a quienes sufrieron fraudes o sobreprecios por parte de la promotora del evento.

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“No creo que verdaderamente quieran darle a los mexicanos un ambiente de ocio o hacer accesible este fenómeno que cada vez es más elitista. Creo que nada más están utilizando su figura para tapar lo que está pasando políticamente”, afirmó la investigadora.

Las irregularidades comenzaron desde la preventa, cuando numerosas seguidoras reportaron tarifas exorbitantes en plataformas de reventa y errores en los sistemas de distribución digital.

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Asimismo, la especialista enfatizó que fueron las comunidades de seguidoras quienes lograron identificar y exponer movimientos ilícitos.

“Ya se evidenció durante la venta anterior que el sistema no tiene ninguna regulación y que hasta parece que hay un sistema que las propias autoridades encubren. Quienes desmantelaron todo esto fuimos las propias fans”, señaló.

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BTS en Palacio Nacional

El encuentro político y sus repercusiones culturales

La reunión entre integrantes de BTS y la mandataria mexicana marcó un precedente en la industria del K-pop en México. Este acercamiento se materializó después de que la mandataria solicitara formalmente al presidente de Corea del Sur la realización de más espectáculos en el país, debido a la velocidad con la que se agotaron las entradas para los tres espectáculos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Ante esta petición el gobierno coreano aclaró que la agrupación actúa bajo una lógica empresarial y que no existe intervención estatal directa en sus decisiones comerciales.

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La interacción entre los integrantes de la banda y la jefa de Estado sirvió como estrategia mediática y herramienta en la coyuntura política nacional, mostrando cómo un fenómeno global puede ser incorporado al discurso público local, sin que ello resuelva de fondo las problemáticas que enfrentan los propios seguidores.

“BTS tiene un mensaje de amor a uno mismo y aceptación. Creo que eso es lo que nos une como fandom: encontrar un espacio seguro para convivir y sentirnos humanos otra vez”, indicó Sánchez López.

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México se ha consolidado como el quinto país con mayor número de seguidores de la banda en el planeta, lo que convierte en un caso de estudio para comprender el entrelazamiento entre cultura global y realidades nacionales.

La especialista concluyó que la admiración por BTS puede coexistir con la crítica a las estructuras que rodean al espectáculo. “Podemos disfrutar del circo, pero eso no significa que no lo critiquemos”, remató.

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