Colombia

Procurador exige acciones urgentes por la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda: “La libertad de prensa no puede ser sometida”

El jefe del Ministerio Público ordenó la intervención directa de organismos de control, con el fin de ubicar al comunicador, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días

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El procurador general Gregorio Eljach pidió acciones inmediatas para localizar al periodista Mateo Pérez Rueda, desaparecido en Briceño, Antioquia - crédito composición fotografía
El procurador general Gregorio Eljach pidió acciones inmediatas para localizar al periodista Mateo Pérez Rueda, desaparecido en Briceño, Antioquia - crédito composición fotografía

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, exigió a las autoridades realizar “acciones inmediatas” para localizar a Mateo Pérez Rueda, director del medio regional El Confidente, que desapareció en la región de Briceño, Antioquia.

Durante una atención a medios, Eljach subrayó la importancia de la libertad de prensa y su relación directa con la vigencia del Estado Social de Derecho. “Cualquier vulneración a la libertad de los colombianos y en especial a la de prensa, pone en riesgo los principios constitucionales de nuestro Estado Social de Derecho”, recalcó.

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El funcionario precisó que ya impartió instrucciones para que tanto el procurador regional como el provincial y el delegado para los Derechos Humanos realicen un monitoreo permanente de las acciones que adelanten las autoridades en la búsqueda del comunicador.

El Ministerio Público recalca que la libertad de prensa es clave para el Estado Social de Derecho y rechaza cualquier ataque contra periodistas - crédito @PGN_COL / X
El Ministerio Público recalca que la libertad de prensa es clave para el Estado Social de Derecho y rechaza cualquier ataque contra periodistas - crédito @PGN_COL / X

El procurador explicó que el Ministerio Público rechaza cualquier ataque a la integridad de las personas y manifestó: “No sabemos, no tenemos información ni pruebas de que el señor Mateo ya no tenga vida. Eso está por confirmarse. Pero igual, nosotros hemos rechazado desde ayer y desde esta madrugada los ataques a la persona humana, pero también defendiendo, por ser él un periodista, la absoluta libertad de prensa que debe existir en Colombia y que no debe ser sometida a ningún tipo de ataque.”

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Eljach envió un mensaje de solidaridad a la familia de Pérez Rueda y pidió esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.

Según el jefe de la entidad, la Procuraduría mantendrá el seguimiento permanente al caso, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades regionales. Insistió en la necesidad de preservar la objetividad y no anticipar conclusiones mientras continúa la búsqueda de Mateo Pérez Rueda.

Alarma en el gremio periodístico y despliegue oficial en Antioquia

La desaparición de Mateo Pérez Rueda generó preocupación en el gremio periodístico y organismos de derechos humanos, en medio de un escenario donde la libertad de prensa afronta amenazas en varias regiones del país. De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, la última ubicación conocida del periodista corresponde a la zona rural de Briceño, en el departamento de Antioquia, donde operan distintos grupos armados.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras investigaba el conflicto armado - crédito composición fotográfica
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras investigaba el conflicto armado - crédito composición fotográfica

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las capacidades de la fuerza pública están desplegadas en la zona para ubicar al comunicador. “En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”, declaró Sánchez a medios nacionales.

Sobre el caso han surgido diferentes versiones, entre ellas la hipótesis de un posible asesinato por parte de grupos criminales que delinquen en la región, aunque las autoridades mantienen como prioridad la búsqueda y localización con vida.

Es de agregar que la senadora Isabel Zuleta denunció en declaraciones públicas que el periodista habría sido asesinado, pero hasta el momento ninguna autoridad judicial ha confirmado esa versión. La Fiscalía y la Procuraduría insisten en que todas las hipótesis se mantienen abiertas y que la investigación está en curso.

Grupos armados y antecedentes de violencia en la región

Mateo Pérez Rueda fue asesinado en Antioquia mientras realizaba labores de campo - crédito @FLIP_org/X
La desaparición del periodista de El Confidente ha generado preocupación en el gremio periodístico y organismos de derechos humanos en Colombia - crédito @FLIP_org/X

Las autoridades identificaron la presencia de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá en el área donde desapareció Pérez Rueda. La Estructura 36 se encuentra actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno nacional, aunque informes de inteligencia advierten que sus integrantes continúan cometiendo delitos y atentados contra la fuerza pública y la población civil.

El ministro de Defensa informó que se ofrecen recompensas para facilitar la captura de los cabecillas de la Estructura 36: $640 millones por Primo Gay y $300 millones por alias Chala. Según el más reciente organigrama, los principales mandos de esta organización son: alias Chejo (cabecilla principal), alias Pablo Tole (segundo), alias Manuel Guaricho (tercero), alias Primo Gay (cuarto) y alias Barbas (quinto).

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