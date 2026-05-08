Colombia

Video: niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en Bogotá, vecinos improvisaron una red y evitaron una tragedia

El menor quedó suspendido durante varios segundos desde la terraza de una vivienda en La Gaitana, mientras residentes del sector intentaban auxiliarlo en medio de escenas de angustia

Guardar
Google icon

En medio de gritos y tensión, residentes de La Gaitana coordinaron un rescate improvisado segundos antes de que el niño de dos años cayera desde la terraza de un cuarto piso en Suba - crédito @dona_pily2/X

Momentos de angustia se vivieron la noche del jueves 7 de mayo en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, luego de que un niño de apenas dos años quedara suspendido de la terraza de un cuarto piso y posteriormente cayera al vacío.

La rápida reacción de varios vecinos, que improvisaron una especie de red con cobijas y chaquetas, evitó que el accidente terminara en tragedia.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió hacia las 9:00 p. m. y quedó registrado en videos grabados por residentes del sector.

Las imágenes muestran al menor aferrado con ambas manos a la estructura exterior de la vivienda mientras decenas de personas gritaban desesperadas desde la calle intentando coordinar un rescate improvisado.

PUBLICIDAD

Según relataron testigos a medios locales, el niño permaneció suspendido durante varios segundos mientras los vecinos corrían para conseguir mantas, cobijas y prendas gruesas con las que pudieran amortiguar una eventual caída. La tensión aumentó cuando el menor comenzó a perder fuerza.

“Todos gritábamos para que resistiera. Fue algo desesperante”, relató una residente del sector citada por Blu Radio.

Vecinos del barrio La Gaitana, en Suba, improvisaron una red con cobijas y chaquetas para salvar a un niño de dos años que cayó desde un cuarto piso; el menor sobrevivió con heridas leves - crédito @dona_pily2/X
Vecinos del barrio La Gaitana, en Suba, improvisaron una red con cobijas y chaquetas para salvar a un niño de dos años que cayó desde un cuarto piso; el menor sobrevivió con heridas leves - crédito @dona_pily2/X

Finalmente, el niño soltó uno de sus brazos y segundos después cayó desde el cuarto piso. Aunque inicialmente golpeó parte de la fachada y descendió de cabeza, la red improvisada por al menos seis vecinos logró amortiguar el impacto antes de que tocara el suelo.

De acuerdo con testimonios recopilados por Noticias Caracol y Blu Radio, el menor sufrió únicamente golpes leves y algunas raspaduras en la frente producto del roce contra la pared durante la caída. Inmediatamente después del rescate fue trasladado a un centro asistencial para recibir valoración médica.

El oficial Javier Cárdenas, de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el niño no presentó lesiones de gravedad tras el incidente.

“Un menor de dos años cae del cuarto piso de una vivienda después de estar suspendido por varios segundos de la terraza. La comunidad logra atrapar al menor antes de que impacte contra el suelo. Fue trasladado a un centro médico y, de acuerdo con el reporte, no presentó ninguna lesión”, explicó el uniformado en declaraciones entregadas a Blu Radio.

Las labores de los investigadores se concentran en el análisis de grabaciones de video y otros indicios encontrados en el sector adyacente al parque público Cayetano Cañizales de Bogotá, donde fue encontrado el cadáver - crédito Policía Nacional
La Policía Metropolitana de Bogotá y unidades de Infancia y Adolescencia atendieron la emergencia y trasladaron el caso a las autoridades competentes para investigar las circunstancias del accidente - crédito Policía Nacional

Las imágenes del rescate comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron conmoción entre los usuarios, quienes destacaron la reacción de la comunidad y el trabajo coordinado de los vecinos para salvar la vida del niño.

Sin embargo, después del rescate también surgieron cuestionamientos sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente y la supervisión que tenía el menor en el momento de los hechos.

Varios residentes expresaron su indignación y aseguraron que el niño se encontraba solo cuando quedó suspendido de la terraza. Además, algunos testigos afirmaron que una mujer, señalada por vecinos como la madre del menor, apareció minutos después del accidente con una actitud que calificaron de tranquila frente a la gravedad de la situación.

“El niño se sostenía con un solo brazo y luego se soltó. Cayó de cabeza. Todos quedamos en shock. Después apareció ella como si nada hubiera pasado”, contó una vecina entrevistada por el medio citado.

Denuncia - Contrato - Icbf
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió seguimiento al caso para verificar las condiciones de protección y cuidado del niño tras la caída ocurrida en Suba - crédito Icbf

La situación generó protestas espontáneas frente a la vivienda y obligó a la intervención de varias unidades de la Policía Metropolitana y de la Policía de Infancia y Adolescencia, que llegaron al lugar para atender el caso y recopilar testimonios.

Posteriormente, las autoridades informaron que la situación fue remitida al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de adelantar el seguimiento correspondiente para establecer si existió algún tipo de negligencia o falla en el cuidado del menor.

Según explicaron las autoridades, un equipo interdisciplinario evaluará el entorno familiar del niño y verificará las condiciones de seguridad de la vivienda donde ocurrió el accidente.

Paralelamente, la Policía de Infancia y Adolescencia investiga posibles responsabilidades administrativas o penales relacionadas con el caso.

Google icon

Temas Relacionados

Niño de 2 añosBarrio La GaitanaNiño cae de cuarto pisoSuba niño cae de terrazaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

La carrera inició en territorio búlgaro y tendrá una etapa llana. Einer Rubio y Santiago Buitrago serán la representación nacional en la ronda italiana

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Defensa de Sonia Segura, conductora del ‘nonster truck’ que protagonizó grave accidente en Popayán, denunció que ha recibido amenazas

El hecho, que dejó tres muertos y cerca de 50 heridos, está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar si existió una falla mecánica

Defensa de Sonia Segura, conductora del ‘nonster truck’ que protagonizó grave accidente en Popayán, denunció que ha recibido amenazas

Familiar del periodista Mateo Pérez relató cómo fue retenido por hombres armados en Antioquia: “No fue que se volara un retén ilegal”

Ha circulado la versión de que el joven, de 25 años, ignoró las advertencias de las autoridades y se internó sin protección en un territorio peligroso, al mando de grupos armados

Familiar del periodista Mateo Pérez relató cómo fue retenido por hombres armados en Antioquia: “No fue que se volara un retén ilegal”

En estos casos se puede terminar un contrato de arrendamiento sin pagar indemnización, según la ley

Las causales incluyen la suspensión de servicios públicos a causa del arrendador, incumplimientos que afecten el disfrute del espacio arrendado y vulneración de derechos consagrados

En estos casos se puede terminar un contrato de arrendamiento sin pagar indemnización, según la ley

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Deportes

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Más imágenes de las protestas de la hinchada del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización