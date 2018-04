2—Creo que mapear algo tan complejo, diverso, rico y en permanente movimiento como es la literatura latinoamericana es demasiado difícil, y que nuestras impresiones siempre van a ser incompletas. Sin embargo mi experiencia con el Hay Festival y todo lo que es Bogotá 39 me dio algunos indicios. Por un lado, me parece que si bien está claro que el mercado editorial nos fragmenta, la internet nos reterritorializa, y gracias a ella podemos conectarnos y conocernos y ojalá determinar un horizonte de coordenadas en común. En segundo lugar no puedo dejar de hablar de la fuerza de esta generación de mujeres, de autoras como Laia Jufresa, Valeria Luiselli, Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, Constanza Gutierrez, Liliana Colanzi, Natalia Borges, Arelis Uribe… Creo que más que nunca las mujeres están marcando un paradigma innovador para interrogar las relaciones entre el arte y las luchas de género. También creo que hay una gran sintonía generacional entre los escritores jóvenes de América Latina, algo que quizás en décadas o generaciones anteriores, menos hipercomunicadas, no se daba.