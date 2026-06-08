EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio

Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)

La agenda de movilizaciones sociales en la Ciudad de México incluye concentraciones, plantones, conferencias y actividades de protesta por parte de distintos colectivos y organizaciones. Entre los movimientos más grandes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea movilizaciones y visitas a sedes de televisoras para exigir la derogación de reformas educativas y la mejora de condiciones laborales. Su demanda también abarca incremento salarial, seguridad para la comunidad escolar y regreso al sistema de pensiones sin Afores. El aforo estimado para este grupo es de 3,500 personas.

Otros colectivos destacan por su diversidad de causas. La Coordinadora 1° de Diciembre convoca a conferencia para lanzar campañas de apoyo a Cuba y rechazar la intervención extranjera. Comerciantes del Centro Histórico exigen el retiro de cercos en el Zócalo, argumentando afectaciones económicas y bloqueo de sus actividades comerciales. Colectivos feministas, como “Las Tonantzin”, se manifiestan en juzgados para exigir justicia en casos de feminicidio.

Dentro de las actividades de memoria y exigencia, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa realizan conferencias para valorar avances de las investigaciones, con el respaldo de colectivos estudiantiles. Asimismo, organizaciones estudiantiles del IPN y del Instituto de Educación Media Superior demandan atención a peticiones internas, mejoras salariales y solución a casos de abuso sexual y falta de infraestructura en sus planteles.

La agenda también incluye plantones de familiares de extrabajadores de Pemex que exigen indemnizaciones, grupos que solicitan transparencia en refugios de animales y colectivos que piden justicia en casos de desalojo de viviendas. Se reportan actividades por parte de sindicatos, vecinos y agrupaciones indígenas, con demandas que van desde mejoras en seguridad y movilidad hasta la revisión de carpetas de investigación por invasión de predios y apoyo a pueblos indígenas desalojados.

Paralelamente, la agenda contempla eventos culturales y religiosos relevantes para la capital, como fiestas patronales, ferias, rodadas ciclistas, actividades deportivas y proyecciones de cortometrajes. Estas actividades muestran la diversidad de demandas sociales y expresiones colectivas que confluyen en el espacio público de la Ciudad de México.