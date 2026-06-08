EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio

La agenda de movilizaciones sociales en la Ciudad de México incluye concentraciones, plantones, conferencias y actividades de protesta por parte de distintos colectivos y organizaciones. Entre los movimientos más grandes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planea movilizaciones y visitas a sedes de televisoras para exigir la derogación de reformas educativas y la mejora de condiciones laborales. Su demanda también abarca incremento salarial, seguridad para la comunidad escolar y regreso al sistema de pensiones sin Afores. El aforo estimado para este grupo es de 3,500 personas.
Otros colectivos destacan por su diversidad de causas. La Coordinadora 1° de Diciembre convoca a conferencia para lanzar campañas de apoyo a Cuba y rechazar la intervención extranjera. Comerciantes del Centro Histórico exigen el retiro de cercos en el Zócalo, argumentando afectaciones económicas y bloqueo de sus actividades comerciales. Colectivos feministas, como “Las Tonantzin”, se manifiestan en juzgados para exigir justicia en casos de feminicidio.
Dentro de las actividades de memoria y exigencia, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa realizan conferencias para valorar avances de las investigaciones, con el respaldo de colectivos estudiantiles. Asimismo, organizaciones estudiantiles del IPN y del Instituto de Educación Media Superior demandan atención a peticiones internas, mejoras salariales y solución a casos de abuso sexual y falta de infraestructura en sus planteles.
La agenda también incluye plantones de familiares de extrabajadores de Pemex que exigen indemnizaciones, grupos que solicitan transparencia en refugios de animales y colectivos que piden justicia en casos de desalojo de viviendas. Se reportan actividades por parte de sindicatos, vecinos y agrupaciones indígenas, con demandas que van desde mejoras en seguridad y movilidad hasta la revisión de carpetas de investigación por invasión de predios y apoyo a pueblos indígenas desalojados.
Paralelamente, la agenda contempla eventos culturales y religiosos relevantes para la capital, como fiestas patronales, ferias, rodadas ciclistas, actividades deportivas y proyecciones de cortometrajes. Estas actividades muestran la diversidad de demandas sociales y expresiones colectivas que confluyen en el espacio público de la Ciudad de México.
El carril confinado sobre Eje 5 Sur mantiene su operación habitual en sentido Poniente exclusivamente para el transporte público, mientras la vialidad general se habilita en modo reversible desde Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco. Esta medida aplica de lunes a viernes, entre las 18:00 y las 21:00 horas, con el propósito de mejorar el flujo vehicular.