Deportes

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

El volante de Boca Juniors es uno de los juveniles que debutó en el amistoso contra Honduras

Guardar
Google icon
Thiago Almada con uniforme de fútbol celeste y oscuro, frente a un balón multicolor en un campo de césped con un pequeño arco al fondo
El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina (@tomas_aranda7)

Tomás Aranda fue uno de los jóvenes futbolistas que se sumó a la concentración de la selección argentina de cara al Mundial 2026 y debutó en el amistoso contra Honduras. El volante se estrenó con la Albiceleste apenas 129 días después de su estreno en la Primera de Boca Juniors, un registro que lo posiciona por delante de figuras como Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Además de tener una de las irrupciones más veloces en la Mayor, el juvenil recibió un llamativo apodo dentro del vestuario.

El chicle Aranda”, escribió Thiago Almada en un comentario de la última publicación en Instagram del joven futbolista. El posteo del jugador de Boca estaba centrado en los últimos días de su vida junto al plantel argentino: “Disfrutando lo que soñé”. Más allá de que el apodo revolucionó las redes, la discusión se centró en si responde a su estilo de juego o al divertido intercambio que tuvo con Lionel Scaloni antes de entrar en el amistoso.

PUBLICIDAD

“Tanto Beltrán, como Freitas y Aranda los venimos siguiendo hace tiempo y nos ha encantado la manera de contagiar y entrenarse. Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, comentó el entrenador de la selección argentina tras la victoria por 2-0 del primer amistoso.

Thiago Almada con uniforme de fútbol celeste y oscuro, frente a un balón multicolor en un campo de césped con un pequeño arco al fondo
El comentario de Thiago Almada que reveló el apodo de Tomás Aranda

La carrera de Aranda se aceleró en cuestión de meses. Comenzó el año en la Reserva que dirigía Mariano Herrón, fue promovido rápidamente al plantel profesional y tuvo su debut en Boca el 28 de enero. Ocho partidos después marcó su primer gol. Dos semanas más tarde jugó por primera vez la Copa Libertadores: fue titular y una de las figuras en la victoria 2-1 sobre Universidad Católica en Chile.

PUBLICIDAD

En este contexto, el mediocampista ofensivo pasó de su estreno en la Primera de Boca a vestir la camiseta de la Selección Argentina mayor en 129 días. El 9 de mayo había cumplido 19 años. Desde ese rendimiento, Lionel Scaloni empezó a seguirlo de cerca. En marzo ya había sido citado a la Sub 20 para entrenarse en Ezeiza y disputar un amistoso, antes de recibir la convocatoria para la mayor.

El divertido intercambio entre Almada y Aranda
El divertido intercambio entre Almada y Aranda

En relación con la marca de los 129 días de su debut con equipo y Selección, la diferencia con las otras referencias históricas es mínima en un caso y amplia en el otro. Maradona necesitó 130 días entre su estreno en la máxima categoría con Argentinos Juniors, el 20 de octubre de 1976, y su debut con Argentina, el 27 de febrero de 1977; Messi tardó 308 días desde su primera vez en Barcelona, el 16 de octubre de 2004, hasta su presentación con la Selección, el 17 de agosto de 2005.

Aranda también llegó a la Mayor antes que Santiago Beltrán, el arquero de River Plate mencionado como otra de las promesas, que debutó casi a la par del volante Xeneize. En el caso del futbolista de Boca, el salto se produjo tras 21 partidos en Primera.

Tomás Aranda debutó en el amistoso de la selección argentina contra Honduras (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Tomás Aranda debutó en el amistoso de la selección argentina contra Honduras (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

Los otros juveniles que se sumaron a Tomás Aranda y Santiago Beltrán a la concentración de la selección argentina son Joaquín Freitas (River Plate), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez). Como jugadores que no integran la lista de 26 convocados se integraron Nicolás Capaldo (Hamburgo SV, Alemania) y Agustín Giay (Palmeiras), quienes recibieron el llamado del cuerpo técnico ante una hipotética inclusión a la nómina oficial ante los problemas físicos de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Todos ellos, que en su mayoría ingresaron en el amistoso contra Honduras, también estarán a disposición en el encuentro contra Islandia el próximo martes. Este enfrentamiento será el último antes del debut por la Copa del Mundo frente a Argelia, el 16 de junio, en Kansas City.

Temas Relacionados

Tomás ArandaSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026Lionel ScaloniBoca JuniorsThiago Almadadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

Les Bleus se miden con el elenco británico desde las 16:10. Transmiten ESPN y Disney+

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

El delantero de la selección argentina podría ser el “tapado” del que habló Florentino Pérez, presidente del Merengue. El conflicto que representaría para el Atlético venderle a su figura a su clásico rival

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

El francés fue relegado del tercer puesto por exceder el límite de velocidad en los boxes en dos oportunidades. Alpine elevó un pedido de revisión

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

En la previa al viaje rumbo a Estados Unidos, Ibrahim Maza se mostró confiado de cara al choque con los campeones del mundo

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

Por qué el diseño del balón del Mundial 2026 puede influir en los pases largos de los futbolistas

Un estudio de investigación reveló una particularidad en Trionda, la pelota que se utilizará en la Copa del Mundo de los Estados Unidos, Canadá y México

Por qué el diseño del balón del Mundial 2026 puede influir en los pases largos de los futbolistas

DEPORTES

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

TELESHOW

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

Benjamín Vicuña celebró los 14 de Beltrán con una carta pública llena de amor: “Doy mi vida para que seas feliz”

INFOBAE AMÉRICA

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña