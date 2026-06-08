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Rocío Robles contó cómo comenzó su romance con Adrián Suar: el primer mensaje y las salidas discretas

La periodista relató quién dio el primer paso y el pacto de privacidad que mantuvieron desde el comienzo

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Rocío Robles relata aspectos de su relación con Adrián Suar. En Almorzando con Juana comparte detalles sobre el inicio de su romance y los casi dos años que llevan juntos

La presencia de Rocío Robles en el programa Almorzando con Juana reveló un aspecto poco conocido de la vida privada de la periodista y conductora: el origen de su romance con el productor, actor y empresario Adrián Suar.

Durante la emisión, Robles compartió detalles inéditos sobre cómo se gestó el vínculo, recordando la secuencia de mensajes y encuentros que marcaron el inicio de una relación que ya suma casi dos años.

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El primer contacto entre ambos ocurrió en un contexto profesional. Robles participaba en el programa Fútbol tres, un espacio donde ese deporte es el eje temático. Suar, conocido por su afición futbolera, la vio en pantalla y eso motivó el primer acercamiento. Según relató Robles: “Yo estuve en Fútbol tres, que es ahí donde Adrián es muy futbolero. Me ve, me escribe, empezamos hablando de fútbol”. La interacción nació de manera indirecta, a partir de intereses compartidos y sin referencias explícitas a una intención romántica.

Rocío Robles, la nueva parejade Adrián Suar
Rocío Robles comenzó su relación con Adrián Suar en momentos en que ella se encontraba al frente de un ciclo deportivo

El primer mensaje de Suar llegó a través de Instagram, una vía habitual en las relaciones actuales pero que, en este caso, tenía un matiz de espontaneidad. “Por la pantalla”, puntualizó Robles, describiendo cómo la observación casual de un programa derivó en una conversación. Aunque no reveló el contenido exacto del mensaje, Robles sí aclaró que lo recibió mientras estaba en el programa: “No lo vi. Creo que lo vi a los tres días”. Este dato muestra la falta de inmediatez y la naturalidad con la que se dio el primer intercambio.

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La gestión de la privacidad fue un elemento constante desde el inicio. Robles explicó que, aunque el vínculo no fue un secreto, ambos procuraron reservarse detalles de la intimidad, especialmente en los primeros meses. “Se darán cuenta que reservamos muchas cosas de nuestra intimidad. Se enteraron al año de eso”, señaló, al evidenciar que la pareja optó por un bajo perfil hasta consolidar la relación. Esta estrategia buscaba evitar comentarios externos y resguardar el proceso de conocimiento mutuo, en un ambiente mediático propenso a las especulaciones.

El primer encuentro presencial entre Robles y Suar se dio de manera cuidadosa: “Me invitó al teatro. Yo fui con un amigo y me dijo ‘venite con tu pareja, con quien quieras’, con lo cual yo nunca me imaginé”. La periodista no percibió una intención romántica explícita en ese gesto, lo que permitió que el acercamiento se diera sin presiones. La presencia de su mejor amigo en la cita fue otro elemento que desdramatizó la situación y generó un ambiente distendido.

Rocío Robles, la actual pareja de Adrián Suar, habló de la buena onda del productor y Araceli González
Rocío Robles junto con Adrián Suar

Luego compartieron una comida y continuaron el vínculo a través de reuniones para ver partidos y conversar. Robles describió este proceso como algo que “fluyó”, subrayando la espontaneidad y naturalidad que caracterizó el desarrollo inicial de la relación. La dinámica no estuvo marcada por declaraciones rimbombantes, sino por la construcción gradual de confianza y afinidad.

La valoración de la actitud de Suar durante este primer acercamiento fue positiva por parte del entorno del programa. “Es muy caballero”, dijo. Estos aspectos contribuyeron a que la relación se consolidara lejos de los flashes y comentarios mediáticos habituales.

Desde el comienzo, la pareja eligió manejar su intimidad con cautela. Robles enfatizó que no fue una relación secreta, pero sí “ocultando un poco de nuestra intimidad de la vida pública y por ahí hasta que no estuviera sólido, ahorrarnos ciertos comentarios”. El objetivo era evitar la presión de la opinión pública y de los medios, priorizando el tiempo necesario para consolidarse como pareja. “Primero conocernos nosotros, porque después, no sé, la gente opina y es diferente cuando vos ya estás consolidado y cuando ya estás seguro de quién tenés frente”, explicó la periodista.

Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Uruguay: aun de las fotos que consolidaban su relación
Rocío Robles y Adrián Suar, a puro relax en Uruguay: aun de las fotos que consolidaban su relación

Este manejo de la intimidad permitió que la relación creciera sin los condicionamientos que suelen imponerse a figuras públicas. La pareja combinó encuentros privados y actividades compartidas con discreción, hasta que optaron por hacerla visible cuando ambos lo consideraron oportuno y seguro.

En la actualidad, la pareja lleva casi dos años de relación. Robles no dudó al afirmar su sentir: “Enamorada, si no, no me quedo ni un minuto. Con lo corta que es la vida”. Esta declaración, directa y sin rodeos, expresa el grado de compromiso y satisfacción alcanzado en la pareja.

Ambos integrantes del vínculo son conscientes de la percepción que generan en el entorno mediático. Durante el programa, se hizo referencia al carisma de Suar, a la belleza de Robles y a la química que, según quienes los conocen o los observan, se advierte en sus interacciones. Ella, al ser consultada sobre la dinámica íntima de la pareja, respondió de forma escueta: “Muy bien. Muy bien”.

La gestión de la exposición pública siguió pautas claras: primero consolidar la relación, luego decidir cuándo y cómo compartirla con el público. La estrategia buscó evitar que la opinión ajena interfiriera en el proceso de conocimiento y fortalecimiento de la pareja. De este modo, lograron esquivar los riesgos de la sobreexposición y preservar el espacio privado durante el tiempo que consideraron necesario.

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