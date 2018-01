Este librito del poeta italiano que en 1975 ganó el Nobel fue escrito en homenaje a Drusilla Tanzi, que murió en 1963 y con quien Montale se había casado un año antes. Es un tiernísimo homenaje al amor que ya no está. "De tu brazo bajé por lo menos un millón de escaleras / y ahora que ya no estás hay un vacío en cada peldaño. / Aun así fue breve nuestro largo viaje. / El mío sigue todavía, pero ya no necesito / trasbordos ni reservaciones, / las trampas, los desaires de quien piensa / que lo visible es la realidad." Otras narraciones conmovedoras de viudez: el poema Funeral Blues -también conocido como Stop all the clocks (Detengan todos los relojes)- de Wystan Hugh Auden (originalmente compuesto con intención irónica) y las crónicas El año del pensamiento mágico, de Joan Didion, y Niveles de vida, de Julian Barnes.