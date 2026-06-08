Sociedad

La embajada de Israel en Argentina homenajeó a un ex empleado asesinado en un atentado

Haim Kalomiti Z”L se desempeñó en la sede diplomática de nuestro país. Su pasión por el asado lo llevó a abrir una parrilla en Israel. Tenía 55 años y murió este domingo en el atentado terrorista cometido en Tzur Natan

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Haim Kalomiti, hombre de piel clara y cabello oscuro, sentado en un sofá azul con estampado dorado, mirando directamente a la cámara
Un retrato de Haim Kalomiti, el hombre asesinado en un atentado terrorista en el centro de Israel.

La Embajada de Israel en Argentina rindió homenaje este lunes a Haim Kalomiti Z”L, un ex trabajador de la sede diplomática que fue asesinado el domingo en el atentado terrorista perpetrado en la localidad de Tzur Natan, en el centro de Israel. Tenía 55 años y dejó esposa, tres hijos y el recuerdo de quienes lo conocieron en los pasillos de esa casa.

El comunicado difundido por la Embajada lo describió como “alguien alegre y con una pasión inagotable por nuestra cultura”. Quienes compartieron con él ese espacio lo recuerdan por una cualidad que fue mucho más que una afición: el dominio del asado, una habilidad que perfeccionó en Argentina y que luego trasladó al ámbito laboral para agasajar a sus compañeros de trabajo.

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Esa misma pasión por la gastronomía argentina lo acompañó de regreso a Israel, donde concretó lo que la propia Embajada definió como “el gran sueño de su vida”: abrir “Che, Grill”, su propia parrilla en Tzur Natan. El local era, según el texto institucional, “un pedazo de Argentina latiendo” en esa localidad israelí.

Kalomiti no solo llevó el asado consigo. Su vínculo con la cultura argentina se expresó también a través de la fotografía: logró retratar el ambiente del fútbol local desde la cancha de Vélez Sarsfield, según consignó la Embajada en su despedida. Ese conjunto de experiencias —la parrilla, el estadio, los pasillos diplomáticos— trazó un perfil que sus colegas asocian a la perseverancia y al afecto.

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La Policía israelí informó que el atentado terrorista se produjo en varios puntos de Kochav Yair y se extendió a Tzur Yitzhak y Tzur Natan (Créditos: Magen David Adom)
La Policía israelí informó que el atentado terrorista se produjo en varios puntos de Kochav Yair y se extendió a Tzur Yitzhak y Tzur Natan (Créditos: Magen David Adom)

El ataque en el que perdió la vida se produjo el domingo en varios puntos del concejo local de Kochav Yair, según confirmó la Policía israelí, que calificó el hecho como un atentado terrorista. El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó que el incidente se extendió a las zonas de Tzur Yitzhak y Tzur Natan, donde un hombre de 31 años murió y otro de aproximadamente 40 fue trasladado en estado crítico.

El ataque comenzó en una gasolinera local, de acuerdo con testigos citados por el canal israelí N12, y se desarrolló en al menos cuatro escenarios distintos, según Canal 12 de Israel: la gasolinera próxima a Kochav Yair, la localidad de Selait, y puntos viales cercanos a Tzur Yitzhak y Tzur Natan. En total, una persona murió y cinco resultaron heridas, una de ellas en estado grave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a uno de los atacantes cerca de Tzur Yitzhak y, tras una operación de búsqueda, neutralizaron al segundo agresor en las inmediaciones de Tayibe. La Policía detuvo además a otro sospechoso. Las autoridades identificaron a uno de los agresores como residente de Tayibe, una ciudad árabe al norte del área del ataque, y señalaron que los perpetradores circulaban en un vehículo con matrícula israelí de manera ilegal. En el lugar se halló una metralleta casera tipo “Carlo” (Carl Gustav).

Como respuesta inmediata, las autoridades activaron una alerta por posible infiltración terrorista en Tzur Natan y Tzur Yitzhak, ordenando a los residentes permanecer en sus hogares. El Ejército israelí desplegó fuerzas especiales, cerró el paso fronterizo cercano con Cisjordania y cercó varias aldeas palestinas en la región. El primer ministro Benjamín Netanyahu realizó una evaluación de la situación y comunicó, a través de su oficina, que seguía de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

La Embajada de Israel en Argentina cerró su mensaje con una expresión de acompañamiento a la familia de Kalomiti: “Todo el equipo de la Embajada de Israel en Argentina abraza a su familia y amigos en este momento de inmenso dolor”, concluye el comunicado, que termina con la fórmula judía de condolencia: “Que su memoria sea bendición”.

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