Visita del papa León XIV, en directo | Última hora de su tercera jornada en Madrid: reunión con las víctimas de abusos sexuales, el Congreso y el Bernabéu

El papa animó este domingo a la sociedad y a las instituciones a ser los "hilos" para "tejer redes" e impulsar un "diálogo social" centrado en la dignidad humana y el bien común..

Tercera jornada de la visita de León XIV la España. El papa llegó a Madrid el sábado y fue recibido en el Palacio Real por los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una ceremonia con honores militares. Por la tarde visitó el centro de Cáritas CEDIA 24 Horas, en el barrio de Lucero, donde saludó a personas en situación de exclusión social. La jornada cerró en la Plaza de Lima con una vigilia de oración ante unas 600.000 personas, en su mayoría jóvenes, a quienes el papa pidió ser “hombres y mujeres de carne y hueso” y “chispas de una nueva humanidad”.

El domingo estuvo centrado en la solemnidad del Corpus Christi. Más de 1,2 millones de personas se congregaron en la Plaza de Cibeles para la misa presidida por León XIV, con presencia de la familia real. Los organizadores tuvieron que cerrar accesos ante la afluencia. El papa afirmó que la tradición eucarística española no puede convertirse en “un museo del pasado” y reclamó que siga siendo “una escuela de fe”. Tras la celebración, encabezó la procesión eucarística por las calles del centro. Por la tarde presidió el encuentro ‘Tejer redes’ en el Movistar Arena, con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

La tercera jornada, este lunes, arranca con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A continuación, el pontífice pronuncia un discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado, y se reúne con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde, orará ante la Virgen de la Almudena en la catedral homónima y cerrará el día en el estadio Santiago Bernabéu con un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, con actuaciones de David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro.