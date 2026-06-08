Visita del papa León XIV, en directo | Última hora de su tercera jornada en Madrid: reunión con las víctimas de abusos sexuales, el Congreso y el Bernabéu

Tercera jornada de la visita de León XIV la España. El papa llegó a Madrid el sábado y fue recibido en el Palacio Real por los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una ceremonia con honores militares. Por la tarde visitó el centro de Cáritas CEDIA 24 Horas, en el barrio de Lucero, donde saludó a personas en situación de exclusión social. La jornada cerró en la Plaza de Lima con una vigilia de oración ante unas 600.000 personas, en su mayoría jóvenes, a quienes el papa pidió ser “hombres y mujeres de carne y hueso” y “chispas de una nueva humanidad”.
El domingo estuvo centrado en la solemnidad del Corpus Christi. Más de 1,2 millones de personas se congregaron en la Plaza de Cibeles para la misa presidida por León XIV, con presencia de la familia real. Los organizadores tuvieron que cerrar accesos ante la afluencia. El papa afirmó que la tradición eucarística española no puede convertirse en “un museo del pasado” y reclamó que siga siendo “una escuela de fe”. Tras la celebración, encabezó la procesión eucarística por las calles del centro. Por la tarde presidió el encuentro ‘Tejer redes’ en el Movistar Arena, con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.
La tercera jornada, este lunes, arranca con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A continuación, el pontífice pronuncia un discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado, y se reúne con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde, orará ante la Virgen de la Almudena en la catedral homónima y cerrará el día en el estadio Santiago Bernabéu con un encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, con actuaciones de David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro.
En pocas líneas:
La jornada de este lunes 8 de junio concentra la agenda institucional del papa León XIV en Madrid, con encuentros en la Nunciatura Apostólica, el Congreso de los Diputados, la Conferencia Episcopal y, por la tarde, una oración en la Catedral de la Almudena y un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. Una jornada que, aunque menos masiva que el domingo, con la Misa del Corpus en Cibeles, mantiene restricciones de movilidad relevantes en varios puntos de la capital, especialmente en los recorridos del papamóvil y en el entorno del estadio madridista.
Madrid se ha convertido estos días en el epicentro de la visita apostólica del papa León XIV a España. La capital es el primer destino del sumo pontífice, que este domingo ha congregado a más de un millón de fieles en la misa y procesión del Corpus Christi que se ha celebrado en la plaza de Cibeles. Pero antes, ha tenido lugar uno de los eventos que más emociona a los fieles y que se repetirá en los próximos días: el recorrido en papamóvil.
En el Congreso, sin González ni Zapatero
León XIV pronunciará este lunes el primer discurso de un papa ante el Congreso, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado a las 10:30 horas. El pontífice llegará en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
El papa tomará la palabra en el hemiciclo en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, con los himnos de ambos estados a cargo de la Banda Sinfónica de la Policía Nacional. El protocolo incluye firma en el Libro de Honor e intercambio de regalos. La visita durará unos 50 minutos.
A la sesión asistirán los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, pero no Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. Podemos y el BNG también han anunciado su ausencia.
La agenda del papa este lunes en Madrid
La tercera jornada del Papa en España empieza a las 9:30 horas en Moncloa y termina ya por la noche en el Santiago Bernabéu. Durante el día se reunirá con víctimas de abusos sexuales y dará un discurso en el Congreso de los Diputados:
- 09:30. Reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
- 10:30. Discurso ante una sesión conjunta del Congreso y el Senado. Es el primer papa en dirigirse al Parlamento español.
- 11:30. Encuentro con los obispos de España en la sede de la Conferencia Episcopal. Firma en el libro de honor e intercambio de regalos.
- 12:50. Almuerzo con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
- 16:15. Reunión privada con víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial, también en la Nunciatura. (Acto reservado; sin detalles previos)
- 18:00. Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima. El papa llega en papamóvil desde la Glorieta de Pirámides.
- 19:00. Encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con unas 70.000 personas de parroquias, colegios, hermandades y congregaciones. Actúan David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, junto a un coro de 1.000 voces y 70 músicos. El acto cierra con el himno oficial de la visita, Alza la mirada.