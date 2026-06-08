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La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

El delantero de la selección argentina podría ser el “tapado” del que habló Florentino Pérez, presidente del Merengue. El conflicto que representaría para el Atlético venderle a su figura a su clásico rival

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El Araña, con la casaca de Argentina. Ya se encuentra en condiciones de volver a la acción (REUTERS/Agustin Marcarian)
El Araña, con la casaca de Argentina. Ya se encuentra en condiciones de volver a la acción (REUTERS/Agustin Marcarian)

El nombre de Julián Álvarez irrumpió este lunes en el mercado de fichajes con una dimensión inesperada: el Real Madrid estudia presentar una oferta de 150 millones de euros (alrededor de 170 millones de dólares) por el delantero del Atlético de Madrid, lo que supondría la mayor inversión de la historia del club blanco por un solo jugador. Así lo desveló Sky Sports, que sitúa al internacional argentino como el gran tapado de Florentino Pérez, reelegido como presidente, para el próximo mercado estival.

La información de Sky Sports adquiere peso a la luz de las declaraciones del propio presidente del Real Madrid en una entrevista reciente en el programa Horizonte. Pérez reconoció que el club tiene previsto lanzar una oferta de gran envergadura por un jugador ofensivo que no pertenece a la Premier League ni responde a los nombres de Michael Olise o Leroy Doku. “Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba. Y no es Haaland. Y no es de la Premier”, afirmó el dirigente madridista, quien también descartó al noruego del Manchester City como objetivo. Antes de que el nombre del argentino tomara protagonismo, los rumores habían apuntado a Joao Neves y Vitinha, del PSG, como posibles destinatarios de ese desembolso.

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El entorno del jugador, no obstante, frenó de inmediato la escalada de especulaciones. Fernando Hidalgo, agente de Álvarez, fue consultado por la existencia de contactos con el club blanco y negó cualquier tipo de acercamiento. “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, declaró Hidalgo, según recogió 365Scores.

Según indicó Fabrizio Romano, al consultar a fuentes de la Casa Blanca sobre la chance de la oferta por el Araña, de 26 años, recibió un lacónico: “Sin comentarios”. El escenario es, además, políticamente complejo para el Atlético. El club rojiblanco fija el precio de salida de su estrella en 150 millones de euros, cifra que coincide con la que el Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar, pero la propiedad del Atlético —Gil Marín y el fondo Apollo— es consciente de que una venta al eterno rival generaría un rechazo frontal entre su afición. Según Marca, los destinos preferidos por el club colchonero para una eventual salida de Álvarez serían el PSG o el Arsenal, y no los dos grandes de LaLiga. El vigente bicampeón de la Champions League, además, cuenta con el “músculo financiero” para hacerse cargo de la inversión.

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El punta tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2030 (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
El punta tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta 2030 (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La situación se complica aún más por el frente abierto con el FC Barcelona. El delantero habría dado su visto bueno para una mudanza al club azulgrana, pero la negociación está bloqueada: el Barça ofrece 100 millones de euros, mientras el Atlético no rebaja su valoración de 150. A ese enfrentamiento económico se suma la guerra dialéctica que ambas instituciones han mantenido en redes sociales en las últimas semanas, lo que ha endurecido aún más la postura rojiblanca. El posible interés del Real Madrid añade ahora un nuevo actor a un culebrón de fichajes que promete extenderse durante el verano.

Por lo pronto, Julián Álvarez se mantiene al margen de los tironeos en el mercado. El atacante ex Manchester City sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en la semifinal de la Champions League y el cuerpo médico de la Albiceleste le realizó un tratamiento con plasma para acelerar su rehabilitación. Todo indica que este martes volverá a ver acción en el último amistoso antes del Mundial ante Islandia.

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