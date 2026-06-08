Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba

Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este lunes en el extremo occidental de Cuba, según datos difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro fue localizado a unos 104 kilómetros de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

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El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución.

“Al principio solo sentí mareo; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había experimentado algo así”, relató Carmel Delgado, una economista de 47 años.

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“Pero en cuanto nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápidamente”, añadió.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de magnitud, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto.

Antecedentes sísmicos en la región

Aunque la mayor parte de la actividad sísmica de Cuba se concentra habitualmente en el este del país, el extremo occidental también ha experimentado terremotos de importancia a lo largo de su historia.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la provincia de Pinar del Río con una profundidad estimada de 10 kilómetros (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Los especialistas consideran que las provincias occidentales presentan una frecuencia menor de movimientos telúricos en comparación con las zonas cercanas a la falla Oriente, ubicada en el sureste de la isla. Sin embargo, varios eventos registrados en los últimos años demuestran que esa región también puede verse afectada por sismos de magnitud considerable.

Uno de los episodios más relevantes de los últimos tiempos ocurrió en abril de 2020, cuando un terremoto de magnitud 6,0 se produjo cerca de la costa sur de Pinar del Río. El movimiento fue percibido en distintas localidades del occidente cubano, aunque no dejó daños significativos.

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Poco más de un año después, en junio de 2021, otro sismo, esta vez de magnitud 5,1, provocó evacuaciones preventivas en instalaciones públicas de la provincia de Artemisa y generó afectaciones menores en algunas estructuras.

Más recientemente, en febrero de este año, un fuerte terremoto en el mar Caribe fue percibido en una amplia franja del territorio cubano, desde el centro hasta el oeste de la isla. En aquella oportunidad las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no se reportaron consecuencias materiales de relevancia.

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El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución (AP Foto/Jorge Luis Baños)

El temblor registrado este lunes se suma además a otro evento de gran intensidad ocurrido en marzo en el oriente del país, lo que convierte a 2026 en uno de los años con mayor actividad sísmica reciente en Cuba.

Los registros históricos muestran que los terremotos de magnitud moderada no son desconocidos para el occidente cubano. De hecho, uno de los eventos más recordados en esa región ocurrió a fines del siglo XIX y alcanzó una magnitud estimada cercana a 6,0, según datos recopilados por el sistema sismológico nacional.

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Actualmente, la vigilancia de este tipo de fenómenos está a cargo de la red de monitoreo sísmico del país, que mantiene coordinación con los organismos de protección civil para evaluar riesgos y activar protocolos de respuesta cuando se producen movimientos de magnitud significativa.

(Con información de AFP y Reuters)