América Latina

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la provincia de Pinar del Río con una profundidad estimada de 10 kilómetros

Guardar
Google icon
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Cuba

Un terremoto de magnitud 6,1 se registró este lunes en el extremo occidental de Cuba, según datos difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro fue localizado a unos 104 kilómetros de Mantua, en la provincia de Pinar del Río, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

PUBLICIDAD

El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución.

“Al principio solo sentí mareo; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había experimentado algo así”, relató Carmel Delgado, una economista de 47 años.

PUBLICIDAD

Pero en cuanto nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápidamente”, añadió.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de magnitud, mientras las autoridades continúan evaluando el impacto del terremoto.

Antecedentes sísmicos en la región

Aunque la mayor parte de la actividad sísmica de Cuba se concentra habitualmente en el este del país, el extremo occidental también ha experimentado terremotos de importancia a lo largo de su historia.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la provincia de Pinar del Río con una profundidad estimada de 10 kilómetros (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)
El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la provincia de Pinar del Río con una profundidad estimada de 10 kilómetros (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

Los especialistas consideran que las provincias occidentales presentan una frecuencia menor de movimientos telúricos en comparación con las zonas cercanas a la falla Oriente, ubicada en el sureste de la isla. Sin embargo, varios eventos registrados en los últimos años demuestran que esa región también puede verse afectada por sismos de magnitud considerable.

Uno de los episodios más relevantes de los últimos tiempos ocurrió en abril de 2020, cuando un terremoto de magnitud 6,0 se produjo cerca de la costa sur de Pinar del Río. El movimiento fue percibido en distintas localidades del occidente cubano, aunque no dejó daños significativos.

Poco más de un año después, en junio de 2021, otro sismo, esta vez de magnitud 5,1, provocó evacuaciones preventivas en instalaciones públicas de la provincia de Artemisa y generó afectaciones menores en algunas estructuras.

Más recientemente, en febrero de este año, un fuerte terremoto en el mar Caribe fue percibido en una amplia franja del territorio cubano, desde el centro hasta el oeste de la isla. En aquella oportunidad las autoridades descartaron riesgo de tsunami y no se reportaron consecuencias materiales de relevancia.

El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución (AP Foto/Jorge Luis Baños)
El sismo fue percibido en distintos puntos del país. Residentes de La Habana señalaron que el movimiento se sintió con intensidad en la capital, donde varias personas abandonaron temporalmente edificios y viviendas como medida de precaución (AP Foto/Jorge Luis Baños)

El temblor registrado este lunes se suma además a otro evento de gran intensidad ocurrido en marzo en el oriente del país, lo que convierte a 2026 en uno de los años con mayor actividad sísmica reciente en Cuba.

Los registros históricos muestran que los terremotos de magnitud moderada no son desconocidos para el occidente cubano. De hecho, uno de los eventos más recordados en esa región ocurrió a fines del siglo XIX y alcanzó una magnitud estimada cercana a 6,0, según datos recopilados por el sistema sismológico nacional.

Actualmente, la vigilancia de este tipo de fenómenos está a cargo de la red de monitoreo sísmico del país, que mantiene coordinación con los organismos de protección civil para evaluar riesgos y activar protocolos de respuesta cuando se producen movimientos de magnitud significativa.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

CubaLa HabanaTerremoto en La HabanaÚltimas Noticias AméricaPinar del RíoSismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

Los reportes preliminares indican que la nave notificó una falla a unos 30 kilómetros al suroeste de la terminal y cayó dentro del perímetro aeroportuario, donde intervinieron bomberos y equipos especializados

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

El país presentó dos candidaturas que buscan dar visibilidad internacional a una peregrinación histórica y a una tradición culinaria ancestral, con la mira puesta en proteger su transmisión entre comunidades y nuevas generaciones

Guatemala lleva a la UNESCO a las Romerías de Esquipulas y a los recados mayas con una apuesta por su legado vivo

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Empresas ya establecidas en Honduras proyectan inversiones cercanas a los 600 millones de dólares durante los próximos meses, una iniciativa que permitirá la creación de alrededor de 10 mil empleos y fortalecerá sectores estratégicos como la construcción, la producción avícola y el comercio, según informó la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC)

Empresas hondureñas proyectan inversiones por 600 millones de dólares en diversos sectores productivos del país

Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Las altas temperaturas han obligado a elevar el gasto en agua, sales minerales, vitaminas y personal, mientras el estrés térmico reduce la productividad de leche y carne, según productores locales

Las olas de calor elevan hasta 15% el costo de producción de ganado en El Salvador

Chile: polémica por entrega de miles de documentos con residencia a migrantes que no cumplían los requisitos

El Registro Civil reconoció el error y apuntó a un nuevo software implementado en 2024

Chile: polémica por entrega de miles de documentos con residencia a migrantes que no cumplían los requisitos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

La séptima División del Ejército rescató en Copacabana, Antioquia a dos menores que fueron reclutadas por las disidencias de las Farc

El papa León XIV pide a los católicos madrileños que sean “una Biblia abierta” para los demás y que salgan de su ‘discurso de confort’ en un multitudinario encuentro en el Bernabéu

Cómo desempañar rápidamente los vidrios de un auto y evitar una conducción peligrosa los días de lluvia

Visita del papa León XIV a Madrid, en directo | Miles de jóvenes corean “esta es la juventud del papa” en el Bernabéu mientras León XIV entra en la catedral de La Almudena

INFOBAE AMÉRICA

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

¿Qué son los disruptores endocrinos? Químicos ocultos que incrementan los riesgos de cáncer, advierte especialista salvadoreña

ENTRETENIMIENTO

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

Idris Elba habla de los rumores que lo señalaron como el próximo James Bond: “No todos los mercados aceptarían a un hombre africano”

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

Taylor Swift contó qué la ayudó a escribir la canción original de Toy Story 5

Hugh Laurie reacciona a burla por 'Dr. House': “Espero con interés tu primera novela”