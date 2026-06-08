Cultura

“Archivo 50”, muestra de fotoperiodismo sobre memoria y actualidad en “tiempos de represión”

El 19 de junio en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra inaugura una exposición con fotos de Daniel Merle, Cristina Sille, Tadeo Bourbon y Kaloian Santos Cabrera. Ese mismo día, la investigadora Cora Gamarnik encabezará un conversatorio

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ARCHIVO 50
Prefectura Naval Argentina detiene al padre Jorge “Chueco” Romero tras la detención del Padre Paco, cuando intentaban realizar un rezo colectivo sobre Avenida Callao durante una manifestación de jubilados. 14 de mayo de 2025. Ese día hubo más de 100 heridos por la represión policial. Por Tadeo Bourbon

La muestra Archivo 50, que inaugura el 19 de junio en la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, retoma el proyecto 40 años en 24 fotos de Daniel Merle y lo convierte en un archivo intervenido con imágenes de tres reporteros gráficos sobre la actualidad política argentina, con foco en la represión de la protesta callejera contra medidas del gobierno nacional, para producir nuevas lecturas sobre la memoria colectiva y las razones de la situación actual.

La exposición podrá visitarse hasta el 19 de julio, de lunes a domingos de 15 a 20, con consulta previa por correo electrónico a bibliotecapcsaavedra@gmail.com. La apertura será a las 18; lugo, a las 19 habrá un conversatorio titulado “Fotoperiodismo en tiempo de represión”, con participación de los expositores y de la investigadora Cora Gamarnik.

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La iniciativa surgió a partir del proyecto 40 años en 24 fotos, realizado con motivo de los 40 años de la dictadura cívico-militar en 2016. Esa obra fue exhibida ese mismo año en la Bienal Argentina de Fotografía Documental en Tucumán y luego en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires. La nueva versión incorpora fotografías de Cristina Sille, Tadeo Bourbon y Kaloian Santos Cabrera, tres reporteros gráficos que cubren la “convulsionada actualidad política” del país. El eje está puesto sobre todo en la represión a la protesta en las calles frente a medidas calificadas allí como antipopulares.

ARCHIVO 50
Manifestación de la CGT en Plaza de Mayo. En el momento en que las islas Georgias son rendidas ante las tropas británicas durante la guerra de Malvinas. 6 de abril de 1982. Por Daniel Merle.

El planteo de los organizadores es que el resultado sea “otra obra” que a su vez constituya una nueva versión del archivo. La propuesta busca poner las imágenes “en contrapunto” y acompañarlas con activaciones públicas para promover debates sobre el camino a seguir. La sede será la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, en la avenida García del Río 2735, en la Ciudad de Buenos Aires

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Daniel Merle, nacido en Buenos Aires en 1954, estudió Bellas Artes y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y cursó la maestría en Curaduría en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. El fotógrafo trabajó en La Nación, Clarín y en la agencia Reuters como fotógrafo de plantilla para Argentina, Uruguay y Paraguay. Obtuvo en 1989 el “Premio a la libertad de Prensa Pedro Joaquín Chamorro” en México. También recibió la mención de honor del Salón Nacional de Artes Plásticas en fotografía en 2016 y en la disciplina gráfica en 2022.

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Fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, durante el debate y las protestas contra la llamada “Ley Ómnibus” impulsada por el presidente Javier Milei. 1 de febrero de 2024. Por Kaloian Santos Cabrera

Cristina Sille, nacida en Buenos Aires en 1996, es fotoperiodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA. Desde 2022 colabora con medios y agencias entre los que el texto menciona Reuters, Télam, DPA, Clarín y Cenital, y en 2025 recibió una mención en el concurso iberoamericano de fotografía PoyLatam.

Kaloian Santos Cabrera, nacido en Holguín, Cuba, en 1981, se dedica a la fotografía desde 2000 y al fotoperiodismo desde 2003. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana y magíster en Periodismo Documental por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Entre sus trabajos figuran los ensayos fotográficos Con luz propia, publicado por Editora Abril en 2012, y Cuba viva, editado por Ocean Sur en 2016. Sus coberturas se concentraron en conflictos sociales, migración, derechos humanos y cultura, y en 2024 fue nominado a la Joop Swart Masterclass de la World Press Photo Foundation.

Tadeo Bourbon, nacido en Buenos Aires en 1993, desarrolla un trabajo centrado en los conflictos y memorias de los pueblos originarios, las luchas sociales y el impacto del extractivismo en el territorio. Estudió fotoperiodismo en ARGRA y cursó en 2018 la maestría en Fotografía Documental del Centro de la Imagen de Lima.

ARCHIVO 50
(Kaloian Santos Cabrera)

En 2020, su proyecto “Esterilizaciones forzadas en Perú” fue exhibido en el Lugar de la Memoria de Lima. El texto de presentación también indica que formó parte de Tiada Colectivo y que recibió la categoría Noticias destacadas del Premio Itaú en 2025, el premio estímulo del Banco Provincia en 2026 y el World Press Photo Sudamérica en 2026.

La invitada especial del conversatorio será Cora Gamarnik, nacida en Buenos Aires en 1967, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación por la UBA. Es investigadora adjunta del CONICET, coordinadora del Área de Estudios sobre Fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesora titular de esa casa de estudios.

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