El Salvador

La Protección Civil rescata a varias personas atrapadas en un vehículo por inundaciones en Ilopango

El operativo se realizó en la madrugada del lunes sobre el bulevar Las Pavas, tras el aumento del nivel del agua en la zona capitalina, según confirmaron los socorristas en plataformas oficiales

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Protección Civil rescató a varias personas atrapadas dentro de un vehículo en el bulevar Las Pavas, en Ilopango, por las inundaciones registradas en la zona capitalina. (Foto cortesía Protección Civil)
Protección Civil rescató a varias personas atrapadas dentro de un vehículo en el bulevar Las Pavas, en Ilopango, por las inundaciones registradas en la zona capitalina. (Foto cortesía Protección Civil)

La madrugada de este lunes, elementos de Protección Civil rescataron a varias personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo cuando transitaban sobre el bulevar Las Pavas, en el distrito de Ilopango, a causa de las inundaciones registradas en la zona capitalina. Los socorristas confirmaron el caso a través de sus plataformas oficiales, aunque no precisaron el número total de ocupantes que se encontraban en el automotor.

En horas de la madrugada, el Viceministerio de Transporte (VMT) reportó al menos dos accidentes de tránsito provocados por las fuertes lluvias en distintos puntos del territorio. En uno de los siniestros, una rastra se vio involucrada sobre la carretera Panamericana oeste, en el tramo de Los Chorros. Las autoridades no han registrado personas lesionadas en estos hechos; sin embargo, la circulación vial se vio afectada durante varias horas hasta la remoción del vehículo de carga.

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Como parte de las emergencias atendidas durante las últimas horas, socorristas auxiliaron a una familia en la colonia San Francisco, distrito de Cuscatancingo, San Salvador Centro. El nivel del agua ingresó a la vivienda y dejó una considerable cantidad de lodo y desechos arrastrados por las lluvias.

Los socorristas auxiliaron a una familia en la colonia San Francisco, en Cuscatancingo, después de que el agua ingresó a la vivienda y dejó lodo y desechos. (Foto cortesía Protección Civil)
Los socorristas auxiliaron a una familia en la colonia San Francisco, en Cuscatancingo, después de que el agua ingresó a la vivienda y dejó lodo y desechos. (Foto cortesía Protección Civil)

En paralelo, las autoridades registraron inundaciones en el redondel de la plaza Monseñor Romero y en el redondel La Oración, ambos ubicados en Soyapango, durante las primeras horas del lunes.

La alcaldía también informó sobre la caída de un árbol en las Cimas 2 de San Bartolo, distrito de Tonacatepeque. El hecho ocurrió en la madrugada a causa de las lluvias. Se realizaron trabajos de corte, despeje y limpieza para restablecer el paso en la zona, tanto vehicular como peatonal. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales en este incidente.

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La caída de un árbol en las Cimas 2 de San Bartolo, en Tonacatepeque, obligó a realizar trabajos de corte, despeje y limpieza para restablecer el paso. (Foto cortesía Protección Civil)
La caída de un árbol en las Cimas 2 de San Bartolo, en Tonacatepeque, obligó a realizar trabajos de corte, despeje y limpieza para restablecer el paso. (Foto cortesía Protección Civil)

Medio Ambiente cerró todas las Áreas Naturales Protegidas debido al clima

Debido a las condiciones climáticas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que todas las Áreas Naturales Protegidas (ANP) permanecerán cerradas al público, ya que las condiciones actuales no son favorables para la visita de turistas.

Esta es una medida preventiva ante las lluvias previstas, con el objetivo de prevenir riesgos para nuestros visitantes”, señalaron las autoridades a través de sus cuentas oficiales. Se pidió a la población acatar las indicaciones y “programar tu visita cuando las condiciones mejoren” en los parques naturales del territorio salvadoreño.

El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)
El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)

Se mantendrán las lluvias y tormentas debido a la baja presión sobre el territorio

El pronóstico del clima emitido por el MARN indica que este lunes persistirán las lluvias y tormentas por la influencia de una baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico.

Durante la mañana, se esperan lluvias en sectores de occidente, oriente y en la zona costera.

Por la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia la cordillera volcánica, la zona norte y la costa.

Durante la noche, las lluvias y tormentas continuarán en gran parte del país, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y Santa Ana, con actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

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