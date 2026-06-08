EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

Les Blues buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Costa de Marfil y dejar una mejor imagen de cara al Mundial frente a los norirlandeses. El encuentro tendrá lugar en estadio Stade Pierre-Mauroy de Lille desde las 16:10 (hora de Argentina). Transmitirán ESPN y Disney+ .

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