EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

18:42 hsHoy
¡Comenzó la entrada en calor!
Los equipos salieron al campo a realizar movimientos precompetitivos. En instantes, el partido.
18:36 hsHoy
¡Formaciones confirmadas!
18:25 hsHoy
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Francia e Irlanda del Norte!
Les Blues buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Costa de Marfil y dejar una mejor imagen de cara al Mundial frente a los norirlandeses. El encuentro tendrá lugar en estadio Stade Pierre-Mauroy de Lille desde las 16:10 (hora de Argentina). Transmitirán ESPN y Disney+.