Deportes

EN VIVO: Francia juega su último amistoso antes del Mundial frente a Irlanda del Norte

Les Bleus se miden con el elenco británico desde las 16:10. Transmiten ESPN y Disney+

Guardar
Google icon
18:42 hsHoy

¡Comenzó la entrada en calor!

Los equipos salieron al campo a realizar movimientos precompetitivos. En instantes, el partido.

Francia en la entrada en calor (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Francia en la entrada en calor (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
18:36 hsHoy

¡Formaciones confirmadas!

La formación de Francia
La formación de Francia
La formación de Irlanda del Norte
La formación de Irlanda del Norte
18:25 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Francia e Irlanda del Norte!

Les Blues buscarán recuperarse de la derrota sufrida ante Costa de Marfil y dejar una mejor imagen de cara al Mundial frente a los norirlandeses. El encuentro tendrá lugar en estadio Stade Pierre-Mauroy de Lille desde las 16:10 (hora de Argentina). Transmitirán ESPN y Disney+.

Francia se medirá con Irlanda del Norte (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Francia se medirá con Irlanda del Norte (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Temas Relacionados

Selección Francia Mundial 2026Mundial 2026deportes-argentinaselección de Irlanda del Norte

Últimas noticias

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

El volante de Boca Juniors es uno de los juveniles que debutó en el amistoso contra Honduras

El divertido apodo que le pusieron a Tomás Aranda en el vestuario de la selección argentina antes del Mundial 2026

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

El defensor del Barcelona sufrió una lesión muscular. Se suma a los problemas físicos que arrastra Giorgian De Arrascaeta

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

El delantero de la selección argentina podría ser el “tapado” del que habló Florentino Pérez, presidente del Merengue. El conflicto que representaría para el Atlético venderle a su figura a su clásico rival

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

El francés fue relegado del tercer puesto por exceder el límite de velocidad en los boxes en dos oportunidades. Alpine elevó un pedido de revisión

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

En la previa al viaje rumbo a Estados Unidos, Ibrahim Maza se mostró confiado de cara al choque con los campeones del mundo

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

Talud Continental V: claves de la nueva expedición del CONICET al fondo del mar argentino

Cómo desempañar rápidamente los vidrios de un auto y evitar una conducción peligrosa los días de lluvia

La embajada de Israel en Argentina homenajeó a un ex empleado asesinado en un atentado

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba

INFOBAE AMÉRICA

Señalan que buques “fantasmas” mantienen su participación en el comercio del petróleo venezolano

Señalan que buques “fantasmas” mantienen su participación en el comercio del petróleo venezolano

11 características que tenían las casas antiguas y hoy casi nadie recuerda

La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

De cortos de 15 segundos a más de 800 episodios: el curioso origen de Los Simpson, según Matt Groening

Ewan McGregor reflexiona sobre 'Trainspotting' a 30 años de su estreno: “Es nuestro éxito, sigue siendo especial”

DEPORTES

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

Preocupación en Uruguay por la lesión de Ronald Araujo: la licencia especial que le dio Bielsa para tratarse

La novela del mercado: la impactante cifra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar por Julián Álvarez

La peculiar fórmula de la F1 para explicar la sanción a Gasly que lo sacó del podio en Mónaco: “Cuestiones triviales de física”

“Ellos provocan mucho”: las desafiantes frases de un jugador de Argelia antes del debut frente a la Argentina en el Mundial 2026

Por qué el diseño del balón del Mundial 2026 puede influir en los pases largos de los futbolistas