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POFECO: ¿Cuáles son las mejores pantallas led para ver el Mundial 2026?

El Mundial de futbol está a la vuelta de la esquina y, como cada cuatro años, millones de personas en México se preparan para disfrutar de la pasión futbolera desde la comodidad de su hogar

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Cuatro hombres vistos de espaldas, sentados en un sofá, mirando una pantalla de televisión grande que muestra un partido de fútbol de la Copa Mundial 2026.
Cuatro hombres celebran emocionados mientras ven un partido de la Copa Mundial FIFA 2026 en una pantalla grande, con el logo de Profeco visible en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial de futbol 2026 está a la vuelta de la esquina y, como cada cuatro años, millones de personas en México se preparan para disfrutar de la pasión futbolera desde la comodidad de su hogar.

Ante la avalancha de ofertas y modelos de pantallas disponibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un profundo Estudio de Calidad para orientar a la ciudadanía y ayudarle a elegir la mejor televisión según presupuesto, espacio y características técnicas.

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A continuación te presentamos una guía práctica para tomar la mejor decisión en la compra de tu pantalla, segmentada por calidad de audio, precios, pulgadas, imagen, garantía y país de origen. Además, se destacan modelos altamente recomendados y aquellos con menor puntuación, para evitar sorpresas desagradables durante el evento deportivo más esperado.

Calidad de imagen y tecnología: la jugada clave

Elegir una buena pantalla no es cuestión solo de tamaño o marca. Profeco evaluó 49 modelos de 13 marcas diferentes, desde 40 hasta 65 pulgadas, revisando parámetros como fidelidad de color, contraste, uniformidad y nivel de negro. Estos aspectos son cruciales para disfrutar el Mundial en 4K (Ultra Alta Definición) o, en los modelos más sofisticados, hasta 8K.

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Principales tecnologías en el mercado:

  • LED: Brillo adecuado y bajo consumo.
  • QLED: Mayor gama de colores, ideales para ambientes luminosos.
  • Mini-LED: Contraste sobresaliente, rivaliza con las OLED.
  • OLED: Contraste excelente y negros verdaderos, aunque requiere ambientes menos iluminados.

La mayoría de los modelos evaluados por Profeco incorporan resolución 4K UHD como estándar, incluso algunos alcanzan el 8K. Entre las que mejor reproducen imagen están marcas como LG, Samsung y TCL (en sus gamas QLED y Mini-LED).

Múltiples televisores LED exhiben un partido de fútbol en una sala de pruebas. Una familia observa, mientras un técnico de PROFECO apunta a una pantalla y otro anota.
Calidad de imagen y tecnología: la jugada clave

Calidad de audio: ¿Es suficiente el sonido integrado?

El Mundial es emoción y ambiente. Si bien la tendencia a hacer televisores cada vez más delgados complica incluir bocinas potentes, Profeco evaluó la nitidez y fidelidad del audio a volúmenes altos. Destacan:

  • Modelos TCL 55QM7K: con bocina trasera, única en la muestra, proporciona experiencia de sonido envolvente.
  • LG OLED55C55C5PSA y SAMSUNG QN55S85HAEXZX: sobresalientes en fidelidad sonora.
  • La mayoría de los modelos: cuentan con puertos HDMI ARC para conectar bocinas externas o barras de sonido, ideal si quieres una experiencia de estadio en casa.

Guía por pulgadas y precios: tamaño y presupuesto sí importan

Las más populares y su costo promedio (levantado en marzo-mayo 2026 en CDMX):

40″ y 43″

  • Económicas y prácticas para espacios pequeños.
  • Ejemplo: LG 43UA7500PSA (México) - $6,587.89**
  • TCL 43Q6K (Vietnam) – $6,143.30

50″

  • El punto medio favorito de muchos hogares.
  • Hisense 50U6QV (México) - $7,634.00
  • TCL 50Q6K (Vietnam) - $7,164.63

55″ y 58″

  • La mejor experiencia visual para salas medianas:
  • LG OLED55C55C5PSA (México) – $18,124.15
  • TCL 55QM7K (Vietnam) – $12,690.63
  • SAMSUNG QN55S85HAEXZX (Corea del Sur) – $20,999.00

65″

  • Para estadios en casa y lugares amplios:
  • LG 65QNED85ASG (México) – $20,042.46
  • SAMSUNG QN65S90HAEXZX (Corea del Sur) – $24,999.00
  • Philips 65PUL6653/F8 (México) – $10,988.48

Mejor y peor evaluadas según la Profeco

Mejor puntuadas (“CALIFICACIÓN EXCELENTE”):

  • LG OLED55C55C5PSA: Top en imagen y sonido, panel OLED (México).
  • SAMSUNG QN55S85HAEXZX/QN65S90HAEXZX: Contraste y color excepcionales, panel OLED/QLED (Corea del Sur).
  • TCL 55QM7K: Mini-LED, excelente en color y sonido (Vietnam).

Peor puntuadas:

  • Modelos económicos de marcas como ONN, ATVIO, AIWA y algunas de JVC: aceptables para TV abierta o streaming sencillo, pero limitadas para disfrutar eventos deportivos de alto detalle.
Hombre con tablet mostrando artículo PROFECO sobre pantallas para Mundial 2026, con televisores exhibiendo partidos de fútbol en una tienda de electrónica.
Un hombre consulta la guía de PROFECO sobre las mejores pantallas para el Mundial 2026 mientras observa televisores con partidos de fútbol en una tienda de electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios: ¿Cuánto invertir para ver TODO el Mundial?

  • Se pueden conseguir pantallas decentes desde $3,795 para modelos de 32”.
  • El rango de calidad “Muy Bueno” o “Excelente” parte de los $6,000 a los $25,000 en modelos de entre 43 y 65 pulgadas.
  • Toma en cuenta también la suscripción a VIX Premium ($149 mensuales + Pase Mundial de $799) si quieres ver los 104 partidos completos.

Países de origen y garantías

  • Mayoría de modelos hechos en México, China y Vietnam.
  • Garantía promedio de 1 año; los modelos Hisense y algunos TCL ofrecen 2 años.
  • Profeco detectó que muchas garantías están “incompletas” y pueden dificultar reclamaciones. Pide que te sellen la póliza, lee restricciones y resguarda tu factura digitalmente.

Lista de modelos con garantía incompleta:ATVIO, AIWA, TCL (ciertos modelos), JVC, HISENSE y VIOS, entre otros.

Consejos Profeco: ¡Que no te metan gol!

  • Compra solo en tiendas establecidas.
  • Solicita y revisa cuidadosamente las condiciones de la garantía.
  • Asegura que la pantalla cuente con todos los accesorios.
  • Evalúa si necesitas realmente extras como streaming integrado o control por voz.
  • Considera la distancia a la que verás el televisor: para 4K, se recomienda alrededor de 1.5 veces la diagonal de la pantalla.
  • Protección eléctrica: usa reguladores y supresores de picos.

Resumen y recomendaciones finales

Si buscas la mejor experiencia para el Mundial 2026, LG, Samsung y TCL se llevan el trofeo en calidad general, seguidos de cerca por Hisense y Philips como opciones muy competitivas.

Para un presupuesto limitado, modelos de AIWA, JVC y ATVIO cumplen su función básica, pero limitan la experiencia plena del Mundial.

No olvides:

  • Prioriza imagen y sonido.
  • Revisa garantía y país de origen.
  • Compra en canales formales y pide comprobante.

¡Que la pasión mundialista se viva hasta el último minuto, sin que tu economía quede fuera de lugar!

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