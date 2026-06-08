República Dominicana: avión accidentado en La Romana tenía como destino buscar al expelotero Yadier Molina

El avión privado Gulfstream G200 Galaxy con matrícula N318JF se accidentó el domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana. (Captura de pantalla de video Redes Sociales)

El avión privado que se accidentó la tarde del domingo en el Aeropuerto Internacional de La Romana tenía como propósito recoger a Yadier Molina, exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), junto a su familia y amigos en Texas, para luego trasladarlos a Puerto Rico.

La aeronave, identificada como un Gulfstream G200 Galaxy con matrícula N318JF, despegó desde La Romana y pocos minutos después de iniciar el vuelo declaró una emergencia, por lo que intentó regresar a la terminal.

El intento de retorno terminó en tragedia cuando la nave perdió estabilidad y se precipitó a tierra dentro del perímetro aeroportuario.

El accidente provocó la muerte de Erick Diago, piloto de 39 años, y Rudy Gahasal, copiloto de 34 años, ambos de nacionalidad estadounidense. Según la información oficial, ellos eran las únicas personas a bordo de la aeronave y no se reportaron pasajeros.

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El avión se incendió tras el impacto, imposibilitando cualquier intento de rescate. El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) confirmó que la matrícula del jet correspondía a una empresa de aviación ejecutiva y que solo iban los dos tripulantes.

De acuerdo con lo informado por Listín Diario, Molina detalló en su cuenta de Instagram que el plan de vuelo era recogerlo en Austin junto a su familia y amigos para llevarlos de regreso a Puerto Rico. El exjugador expresó: “Mis condolencias a los pilotos y sus familias. Este avión iba en camino a buscarme a mí y a mi familia y amigos a Texas para regresarnos a PR! Está brutal todo!”.

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La aeronave había partido desde La Romana para recoger a Yadier Molina, su familia y amigos en Texas y llevarlos a Puerto Rico. (Captura de pantalla de video Redes Sociales)

La aeronave había llegado ese mismo día desde Puerto Rico, donde dejó a dos pasajeros y realizó la recarga de combustible antes de programar su salida hacia Texas. A unos 30 kilómetros al suroeste de La Romana, los tripulantes reportaron una emergencia que les obligó a intentar un retorno inmediato.

Según los reportes preliminares, durante la maniobra de regreso la nave perdió estabilidad y terminó precipitándose a tierra, generando un incendio dentro del área de la terminal aeroportuaria.

Tras el siniestro, equipos del Cuerpo de Bomberos, personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto y efectivos del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) acudieron rápidamente al lugar para controlar el fuego y asegurar la zona. Además, equipos de primeros auxilios y técnicos especializados comenzaron con el levantamiento de evidencias y los procedimientos para la investigación.

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Detalles técnicos y proceso de investigación

El IDAC y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) informaron que ya se encuentran analizando todas las circunstancias relacionadas con el accidente.

Un equipo técnico, encabezado por Pedro Alberto Piña, se trasladó inmediatamente al lugar para iniciar el levantamiento de evidencias y el análisis del siniestro.

Las autoridades aeronáuticas destacaron que la aeronave solo llevaba a bordo a los dos tripulantes fallecidos y que no se registraron pasajeros adicionales.

El IDAC y la CIAA investigan las causas del accidente del avión privado con un levantamiento de evidencias dentro del perímetro aeroportuario. (Captura de pantalla de video Redes Sociales)

El Aeropuerto Internacional de La Romana emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a las familias de los fallecidos y reiteró la nacionalidad estadounidense del piloto y copiloto. La investigación oficial continuará bajo la responsabilidad de los organismos especializados, con el objetivo de determinar las causas exactas del accidente.

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