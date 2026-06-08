La población de pulpos alcanza cifras récord en Gran Bretaña y amenaza la biodiversidad local

El fenómeno se expandió desde el suroeste de Inglaterra hasta Escocia, con registros crecientes en Devon, Cornualles, Gales y Sussex (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costas de Gran Bretaña experimentan un cambio relevante en su ecosistema tras confirmarse que la proliferación de pulpos alcanza cifras récord y se extiende desde el suroeste de Inglaterra hasta Escocia.

Según detalló un informe publicado en el periódico británico The Guardian, durante el último año se registró un aumento llamativo de pulpos frente a las costas de Devon y Cornualles, y los avistamientos se multiplicaron en áreas como Gales, Dorset, East Sussex y el litoral de Escocia.

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El estudio, liderado por Bryce Stewart, investigador australiano de la Asociación de Biología Marina, recopiló datos de monitoreo científico, observaciones de buceadores y registros aportados por pescadores locales. El artículo señaló que esta expansión constituye la mayor proliferación documentada de la especie Octopus vulgaris en aguas británicas, con repercusiones en la dinámica marina y en la economía pesquera regional.

El ecólogo marino advirtió que “ya habíamos tenido proliferaciones antes, pero todo lo que veo me indica que esta es la mayor que hemos visto; es muy diferente”, reconoció en declaraciones citadas por The Guardian.

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Calentamiento marino y cambios en la reproducción

La investigación de la Asociación de Biología Marina integró datos científicos, observaciones de buceadores y registros de pescadores, y concluyó que la especie se multiplicó como nunca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos atribuyen el fenómeno a la combinación de inviernos suaves y primaveras cálidas, condiciones que favorecen la reproducción de los pulpos. El calentamiento progresivo del mar, relacionado con el cambio climático, crea un ambiente propicio para el crecimiento de la especie, tradicionalmente presente en número reducido en la región.

De acuerdo con la investigación, la presencia masiva de pulpos se asocia a “aguas más cálidas, mucho más adecuadas para estos animales”, según precisó Stewart. El especialista sostuvo que este cambio no solo incrementa la población de pulpos, sino que también modifica la estructura alimentaria del ecosistema marino.

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La comunidad científica y la opinión pública muestran un interés creciente en el tema. Centenares de buceadores y practicantes de snorkel colaboran con monitoreos y reportes, lo cual permite a los investigadores mapear la distribución y evolución de la especie con mayor precisión.

Impacto directo en la pesca y en el equilibrio ecológico

El aumento del depredador altera las relaciones entre especies, según advirtió el ecólogo Bryce Stewart (Marine Biological Association)

La mayor presencia de los pulpos tiene repercusiones inmediatas en la economía local. Los pescadores tradicionales de mariscos advirtieron una reducción en las capturas de especies como cangrejos y langostas, ya que los pulpos, depredadores eficaces, acceden a las trampas y disminuyen las poblaciones de estos crustáceos. No obstante, otros sectores pesqueros capitalizaron la abundancia de pulpos, reportando capturas históricas.

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El biólogo pesquero australiano radicado en el Reino Unido afirmó que la venta de pulpo en el mercado de Brixham, en Devon, alcanzó un récord de 100 toneladas en un solo día, y la captura de la especie aumentó en un 7700 % durante 2025.

Su crecimiento, sin embargo, no beneficia de manera uniforme a todos los trabajadores del sector. “Algunos pescadores han tenido que vender sus barcos debido al impacto en las poblaciones de cangrejos y langostas, mientras que a otros les va extraordinariamente bien”, expresó Stewart al medio británico.

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El impacto ecológico es igualmente significativo. La proliferación de pulpos altera la cadena trófica, ya que, además de depredar mariscos y peces, los pulpos se convierten en alimento para focas, anguilas conga y los raros delfines de Risso. “Es una sacudida de todo el ecosistema”, advirtió Stewart.

Perspectivas y desafíos para la región

El repunte de la especie llevó al mercado de Brixham, en Devon, a registrar un récord de 100 toneladas en un día - EFE/Paco Torrente

El aumento de pulpos en aguas británicas abre un debate sobre el futuro de la pesca y la gestión de recursos marinos. El estudio difundido resaltó que, aunque la especie es autóctona, su proliferación actual no tiene antecedentes, lo que obliga a repensar estrategias de conservación y explotación.

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La expansión también pone en el centro del debate la influencia del cambio climático en la biodiversidad marina y la necesidad de adaptar las prácticas pesqueras ante escenarios imprevistos.

Mientras la costa británica se adapta al nuevo protagonismo del pulpo, el sector pesquero y las autoridades científicas buscan respuestas para equilibrar la sostenibilidad ecológica con la viabilidad económica.

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