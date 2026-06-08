El homenaje de los famosos a María Rosa Fugazot: mensajes y palabras emotivas tras la muerte de la actriz

Moria Casán comenzó su programa y se tomó un momento para dar a conocer el fallecimiento de María Rosa Fugazot, cuya muerte dejó un vacío en el mundo del espectáculo (La Mañana con Moria - El Trece)

El mundo del espectáculo argentino amaneció con una tristeza inesperada: María Rosa Fugazot, figura entrañable de la televisión, el teatro y la revista, murió a los 83 años en su departamento del barrio de Palermo. Su partida unió a colegas, productores y públicos en una cadena de homenajes y recuerdos que atravesaron generaciones.

Apenas se conoció la noticia, Moria Casán fue quien le puso palabras al asombro y la congoja, abriendo su programa La Mañana con Moria (El Trece) envuelta en una mezcla de incredulidad y presentimiento. “Tengo que dar una noticia tristísima. Acabo de enterarme de la muerte de la querida María Rosa Fugazot. No puedo creer dar esta noticia. Qué fuerte. Hoy vine al canal como medio rara… y era esto, qué bruja que soy”, confesó. Entre recuerdos y anécdotas, Moria evocó los ensayos compartidos en Sorpresas, la energía inagotable de la reconocida actriz y su humor incluso en situaciones difíciles: “Un día estábamos ensayando y se cae por una escalera, medio que se quebró, y la chabona fumaba. Digo: ‘Fugazot, por favor, no te van a poder atender. Le vas a fumar al tipo, dejá de fumar’. No, pero divina, divina persona y bueno, se la va a extrañar muchísimo. Grande del teatro. Te quiero, María Rosa… Lo mejor para tu vida en otro plano. Triste estoy”. Moria también recordó el dolor reciente de la artista por la muerte de su hijo René Bertrand: “Un dolor que me parece que no lo ha podido superar. Y bueno, una persona hermosa, una profesional increíble, pura alegría”.

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En paralelo, Carmen Barbieri sumó su testimonio en Desayuno Americano (América), atravesado por la emoción y la memoria compartida. “Es un dolor muy muy grande. Recién estaba hablando con mi hijo, porque María adoraba a Fede como si fuese otro hijo más. Era tan cariñosa, tan buena compañera. Y ni hablar la artista que se nos va”, expresó, entristecida por la noticia.

En medio de una charla telefónica, Carmen Barbieri recordó con cariño a María Rosa Fugazot y el vínculo que tenían (Desayuno Americano -América)

Además, Barbieri fue directa al recordar la historia de amor que Fugazot vivió con Santiago Bal: “Fueron novios de los 16 años, desde chiquititos, viste. Iban y venían toda la vida. Fue el amor de su vida, dicho por María Rosa”. Ese lazo, según Carmen, nunca se rompió del todo: “Siempre volvía con ella. Era ese amor eterno de chicos que duró de adolescente. Y además, dicho por ella, hemos tenido unas charlas con respecto a eso muy importantes”. Con la voz quebrada, Barbieri habló de la herida más profunda en la vida de su colega: “María Rosa mujer se fue con la muerte de René. Se dedicó a trabajar porque ella murió con la muerte de su hijo”.

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Desde su cuenta de Instagram, Luly Drozdek despidió a María Rosa con un mensaje sentido y personal. “Mi corazón no puede aguantar la tristeza. Una gran actriz y persona se fue… Juntas en tu última película. Tuve el honor de que seas mi soñada Mabel en mi primera peli. Mientras que escribía ese papel protagónico te pensé… te soñé y me acompañaste desde el principio”, expresó la actriz. Drozdek destacó que La navidad de la familia García será la última película de Fugazot y, entre palabras de gratitud, prometió: “En tu honor, vamos a estrenarla y a celebrar tu talento como te merecés. Gracias por acompañarme en este sueño desde el primer día. Te voy a extrañar muchísimo.”

Entre abrazos, Luisa Drozdek despidió a Fugazot y prometió homenajear su talento en el estreno del film (Instagram)

Flor de la V, desde las redes, eligió una foto en los Martín Fierro para despedir a la actriz. “Hoy la miro y me cuesta creer que sea una despedida. La Fugazot fue mucho más que una gran actriz. Fue una mujer entrañable, cálida, generosa y profundamente querida por todos los que tuvimos la suerte de compartir momentos con ella. Con más de 60 años de trayectoria, fue una verdadera actriz de raza. Pero más allá de los aplausos, de los escenarios, de la televisión y de los reconocimientos, María Rosa se destacó por algo aún más valioso: su calidad humana”, escribió. Cerró su mensaje con una frase que sintetiza el sentir de muchos: “Te voy a extrañar mucho, hijita de tu corazón para siempre”.

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Florencia de la V eligió recordar la calidez humana de la actriz ante la noticia de su partida terrenal (Instagram)

Desde el Multiteatro, la despedida llegó en forma de comunicado, pero con la calidez propia de la casa teatral. “Con la muerte de María Rosa Fugazot se va una protagonista popular, formada en la vieja escuela del espectáculo que atravesó generaciones y permaneció siempre vigente. Desde esta Casa Teatral lamentamos despedir a una actriz de aquellas que respiró este oficio desde siempre”, expresaron.

La comunidad artística y diversas entidades expresan su pesar y rinden homenaje a la trayectoria de la reconocida actriz María Rosa Fugazot tras su fallecimiento (X)

El productor Gustavo Sofovich compartió en Instagram una imagen en blanco y negro de La Peluquería de Don Mateo, evocando noches de rating altísimo y el espíritu familiar de aquellos elencos: “María Rosa, Mama, Rolo, Jorge y Adriana… Esto era La Peluquería de Don Mateo en los ’80 con más de 60 puntos de Rating. VOLÁ ALTO MI NEGRA”.

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Ante la muerte de la actriz, Gustavo Sofovich compartió un clip de La peluquería de Don Mateo, donde participó junto a figuras como su propia madre, Carmen Morales (Instagram)

Ángel de Brito sumó su propia memoria, hilando lo profesional con lo personal: “La conocí hace casi 30 años en el Astral, llevando de la mano de su mamá para ver teatro. Siempre amable, sonriente y canchera. De vedette a humorista, y sin escalas al drama y al musical. Su personaje en La Peluquería me hacía reír de chico, y de adulto la disfruté en su gran lucimiento como Mamma Morton en Chicago”. Y sumó: “Se la veía radiante. Nunca más se recuperó. María Rosa, espléndida. Que en paz descanses y te reencuentres con tu hijo, después de estos meses de ausencia”.

Ángel de Brito, conductor de LAM, le dedicó unas sentidas palabras a la icónica figura del espectáculo argentino (X)

El testimonio de Linda Peretz trajo a escena el costado solidario y humano de Fugazot, marcado por la preocupación por sus colegas y el deseo de seguir cerca de la Casa del Teatro. “Tengo un recuerdo maravilloso a María Rosa porque además de ser una actriz excelente, era muy buena compañera, muy noble, muy solidaria. Ella me había llamado por teléfono hará dos o tres meses con la inquietud de poder entrar a la Casa del Teatro. Quedó pendiente esa charla y me dolió mucho esta mañana cuando me enteré”.

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En medio de la abrupta noticia de la muerte de María Rosa Fugazot, Linda Peretz habló con el equipo de Sergio Lapegüe y se sinceró sobre la actriz (Lape Club Social - América)

Sin especular, Linda recordó los encuentros en Las chicas del calendario: “Era una gran mujer, una gran compañera. Muy amorosa. No éramos amigas, éramos compañeras. Muy cariñoso nuestro encuentro cada vez que nos veíamos en algún lado. Había como una relación intrínsecamente muy profunda”.

Larry de Clay eligió la síntesis emotiva de las redes. “Vola Alto María Rosa. Buena Gira. Besos a René”, acompañando el mensaje con una imagen de ambos sobre el escenario. El homenaje, breve y sentido, recorrió camarines y noches de gira, evocando la calidez de Fugazot entre colegas.

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Larry de Clay optó por compartir una imagen suya con la actriz para recordar su memoria en las redes (Instagram)

La Asociación Argentina de Actores sumó el mensaje institucional. “Con profunda tristeza despedimos a la actriz María Rosa Fugazot, figura entrañable de la escena artística argentina. Honró cada uno de los espacios que transitó con talento y amor por su trabajo”, escribieron desde la entidad.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lamenta el fallecimiento de María Rosa Fugazot, una entrañable figura de la escena artística argentina, honrada por su talento y amor por su trabajo (X)

Finalmente, Luis Bremer, como tantos periodistas y seguidores, destacó el sello de Fugazot en la cultura popular y el cariño genuino que supo despertar. “Falleció una primera dama del espectáculo, María Rosa Fugazot. Gracias por el arte. Descansa en paz”, lamentó.

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Luis Bremer lamentó la partida de la reconocida figura del espectáculo nacional (X)

Así, la despedida de María Rosa Fugazot fue tejiéndose con palabras y emociones de quienes la quisieron, la admiraron y la acompañaron en cada etapa. El telón baja, pero quedan intactos el respeto, la calidez y la alegría con la que habitó cada escenario y cada vínculo.