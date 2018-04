—No, nunca fui a un taller literario. Eso sí es curioso, porque podría haberlo hecho; el mecanismo de la curiosidad me podía haber empujado a tomar dogmáticamente algún tipo de clase, curso o algo. Y no lo hice como sí hice cosas que me daban curiosidad, como la fotografía. Y si bien desde siempre escribí, nunca pensé que lo que escribía podía tener una relevancia suficiente para ser editable. Lo que decidí fue juntar material y ese camino de la presentación de concursos. Era el año noventa y pico y no había muchos concursos ni gastos culturales, pero eventualmente había, y era todo mucho más difícil de encontrar. Uno se podía enterar a través de revistas literarias. Bueno, me presenté y obviamente esas presentaciones fueron sin ningún resultado, hasta que en el 96 me dieron un segundo premio en un concurso que organizaba una entidad que se llama Desde la gente. Estaba bueno, ellos tenían toda una biblioteca de autores nuevos y clásicos, muy buena la serie. El jurado era notable, estaban Ana María Shua, Juan Forn y varios más, y me resultó sorprendente que me premiaran porque venía de una sucesión de fracasos que no ameritaba ese espaldarazo. Y a partir de ahí empecé a tomármelo un poco más en serio, había una actividad o un oficio en el que podía funcionar.