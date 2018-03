No se equivocaba. Naim lo juntó con otros músicos argentinos radicados en Francia, entre ellos el guitarrista Daniel Sbarra, quien se sumaría a Virus en 1985, y los llevó a un castillo para componer, ensayar y grabar Et Nada, un álbum que combina el folk, la psicodelia, el rock progresivo y el hard rock que está a la altura de cualquier obra maestra de esa época, ya sea Dark Side Of The Moon de Pink Floyd o Machine Head de Deep Purple.